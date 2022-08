Lisez l’affidavit utilisé par le FBI pour fouiller la maison de Trump à Mar-a-Lago

Le ministère de la Justice a publié vendredi un affidavit qui est au cœur de la recherche par le FBI du domicile du président Donald J. Trump en Floride à Mar-a-Lago.

Comme prévu, le document est fortement expurgé. Ou plutôt, presque entièrement expurgée, après que le DOJ a demandé au juge d’en dissimuler toutes les parties qui entraveraient son enquête ou compromettraient les participants à celle-ci.

Pourtant, l’affidavit jette un nouvel éclairage sur la lutte des enquêteurs fédéraux pour récupérer des documents classifiés au domicile de Trump en Floride.

Après des mois d’allers-retours entre les enquêteurs fédéraux et Trump et son équipe juridique, en août, le FBI a fouillé Mar-a-Lago et a trouvé une cache de documents classifiés et sensibles.

Au total, selon le New York Times, Trump «a emporté plus de 700 pages de documents classifiés, dont certains liés aux opérations de renseignement les plus secrètes du pays, à son club privé et à sa résidence en Floride lorsqu’il a quitté la Maison Blanche en janvier 2021. ” Les documents que les autorités ont recherchés au domicile de Trump comprenaient des secrets nucléaires classifiés et des informations qui sont « parmi les secrets les plus sensibles que nous détenons », a rapporté le Washington Post.

Plus tôt cette année, les Archives nationales ont récupéré au moins 15 boîtes de documents présidentiels de Mar-a-Lago. Mais les enquêteurs ont commencé à croire qu’il y en avait plus et que l’équipe de Trump n’était pas totalement franche avec eux.

L’exposition juridique potentielle pour Trump et son équipe est sérieuse. Un mandat de perquisition publié plus tôt ce mois-ci a révélé que le FBI avait fouillé le domicile de Trump en raison de violations potentielles de trois lois fédérales, dont la loi sur l’espionnage, de la destruction ou de la dissimulation délibérée de documents fédéraux et de l’obstruction à une enquête.

Lisez l’affidavit ici ou ci-dessous :

Les documents présidentiels, aussi petits ou obscurs soient-ils, doivent, en vertu de la loi fédérale, être remis aux Archives nationales lorsqu’un président quitte ses fonctions. Trump et ses collaborateurs ont affirmé qu’il avait un “ordre permanent” de déclassifier tous les documents en sa possession. (D’autres anciens responsables de Trump ont nié l’existence d’un tel ordre.)

Mais un président n’a pas le pouvoir unilatéral de déclassifier largement les secrets les plus sensibles de la nation – cela implique plusieurs étapes formelles et des consultations avec d’autres agences gouvernementales.

Le classement peut être hors du sujet aux problèmes juridiques potentiels de Trump. Aucune des lois fédérales citées par les enquêteurs n’exige la classification des documents.