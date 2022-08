Lisez la transcription complète des commentaires de Merrick Garland sur la perquisition du FBI au domicile de Trump.

Troisièmement, permettez-moi de parler des récentes attaques infondées contre le professionnalisme des agents et des procureurs du FBI et du ministère de la Justice. Je ne resterai pas silencieux lorsque leur intégrité est injustement attaquée. Les hommes et les femmes du FBI et du ministère de la Justice sont des fonctionnaires dévoués et patriotes. Chaque jour, ils protègent le peuple américain contre les crimes violents, le terrorisme et d’autres menaces à sa sécurité tout en protégeant nos droits civils. Ils le font au prix de grands sacrifices personnels et au risque d’eux-mêmes. Je suis honoré de travailler à leurs côtés.