Lisez la suite de “Cujo” de Stephen King dans un extrait du nouveau recueil d’histoires

Êtes-vous enragé pour plus de Stephen King ? Alors n'aie pas peur — ou peut-être la peur beaucoup.





Le nouveau recueil de nouvelles de l'auteur, Vous l'aimez plus sombresera publié chez Scribner le 21 mai 2024. Le livre présente 12 contes de la Carrie auteur, pour la plupart inédits. Les nouvelles histoires incluent "Rattlesnakes", une suite du roman de King de 1981. Cujo, dans lequel un veuf en deuil se rend en Floride pour un répit et reçoit à la place un héritage inattendu – avec des conditions importantes. Et vous pouvez lire un extrait de l'histoire ci-dessous.





Les autres contes incluent “Deux Bastides talentueux”, qui explore le secret longtemps caché de la façon dont les messieurs éponymes ont acquis leurs compétences, et “Le mauvais rêve de Danny Coughlin”, sur un éclair psychique bref et sans précédent qui bouleverse des dizaines de vies. Dans “The Dreamers”, un vétéran taciturne du Vietnam répond à une offre d’emploi et apprend qu’il est préférable de laisser certains coins de l’univers inexplorés tandis que “The Answer Man” demande si la prescience est une bonne ou une mauvaise chance et nous rappelle qu’une vie marquée par des événements insupportables la tragédie peut encore avoir un sens.





Vous pouvez consulter une liste complète des contes présentés dans Vous l'aimez plus sombrelisez un extrait de « Rattlesnakes » et voyez la couverture complète du livre ci-dessous.





“Vous l’aimez plus sombre” de Stephen King.

Scribneur









Liste complète des titres dans Vous l’aimez plus sombre

“Deux Bastides talentueux”

“La cinquième étape”

“Willie le bizarre”

“Le mauvais rêve de Danny Coughlin”

“Finlandais”

“Sur la route Slide Inn”

“Écran rouge”

“L’expert en turbulences”

“Laurie”

“Les serpents à sonnettes”

“Les rêveurs”

"L'homme qui répond"







Extrait de « Rattlesnakes », inclus dans Vous l’aimez plus sombrepar Stephen King

Juillet-août 2020





Je n’ai pas été surpris lorsque j’ai vu la femme âgée pousser la poussette double avec les sièges vides ; J’avais été prévenu. C’était sur Rattlesnake Road, qui serpente sur quatre miles de Rattlesnake Key sur la côte du golfe de Floride. Maisons et condos au sud ; quelques McMansions à l’extrémité nord.





Il y a un virage sans visibilité à 800 mètres du McMansion de Greg Ackerman, où je résidais cet été-là, rebondissant comme le dernier pois dans une boîte de conserve surdimensionnée. Des broussailles enchevêtrées plus hautes que ma tête (et j’ai 1,80 m) flanquaient la route, semblant s’enfoncer et rendre ce qui était étroit au départ encore plus étroit. Le virage était balisé de chaque côté par des enfants en plastique vert fluo, chacun portant l’avertissement SLOW ! LES ENFANTS AU JEU. Je marchais et, à soixante-douze ans, dans la chaleur étouffante d’un matin de juillet, j’allais très lentement. Mon plan était de marcher jusqu’au portail battant qui sépare la partie privée de la route de la partie entretenue par le comté, puis de retourner à la maison de Greg. Je me demandais déjà si j’avais les yeux plus gros que le ventre.





Je n’étais pas entièrement sûr que Greg ne me parlait pas de Mme Bell, mais elle était là et poussait sa poussette surdimensionnée vers moi. L’une des roues grinçait et aurait pu consommer de l’huile. Elle portait un short ample, des sandales avec des chaussettes jusqu’aux genoux et un grand chapeau de soleil bleu. Elle s’est arrêtée et je me suis souvenue que Greg m’avait demandé si son problème – c’est ainsi qu’il l’appelait – me poserait un problème. J’ai dit que non, mais maintenant je me demandais.





“Bonjour. Je pense que vous devez être Mme Bell. Je m’appelle Vic Trenton. Je reste chez Greg pendant un moment.”





“Un ami de Greg ? Comme c’est gentil ! Un vieil ami ?”





“Nous avons travaillé dans la même agence de publicité de Boston. J’étais rédacteur publicitaire et il—”





“Les photos et la mise en page, je sais. Avant qu’il gagne beaucoup d’argent.” Elle rapprocha le landau double, mais pas trop. “N’importe quel ami de Greg, ainsi de suite et ainsi de suite. C’est un plaisir de vous rencontrer. Puisque nous allons être voisins aussi longtemps que vous serez ici, s’il vous plaît appelez-moi Alita. Ou Allie, si vous préférez. Sont ça va ? Aucun signe de cette nouvelle grippe ?”





“Je vais bien. Pas de toux, pas de fièvre. Je suppose que toi aussi.”





“Je le suis. Ce qui est bien, aussi vieux que je suis, et avec quelques-uns des problèmes médicaux habituels des personnes âgées. L’une des rares choses agréables à propos d’être ici l’été est la façon dont la plupart des gens s’en vont. J’ai vu aux informations ce matin, le Dr Fauci dit qu’il pourrait y avoir cent mille nouveaux cas chaque jour. Pouvez-vous croire cela ?





Je lui ai dit que j’avais vu la même chose.





“Es-tu venu ici pour t’éloigner de ça ?”





“Non. J’avais besoin d’un peu de temps libre et la place m’a été proposée, alors je l’ai prise.” C’était loin d’être toute l’histoire.





“Je pense que vous êtes un peu fou de passer des vacances dans cette partie du monde pendant l’été, M. Trenton.”





D’après Greg, c’est toi qui es fou, Je pensais. Et à en juger par la poussette que vous conduisez, il n’avait pas tort.





“Vic, s’il te plaît,” dis-je. “Puisque nous sommes voisins.”





Extrait de YOU LIKE IT DARKER de Stephen King. Copyright © 2024 par Stephen King. Réimprimé avec la permission de Scribner, une division de Simon & Schuster, Inc.





“Vous l’aimez plus sombre”.

Scribneur





