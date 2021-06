Lisez la réponse en un mot de Marcus Rashford au déménagement de Jadon Sancho à Manchester United

L’attaquant anglais de Manchester United Marcus Rashford a confirmé mardi que son coéquipier national Jadon Sancho le rejoindrait à Old Trafford dans le mercato estival. Man United et le Borussia Dortmund sont actuellement impliqués dans une négation concernant le transfert de l’ailier anglais Sancho de la Bundesliga à la Premier League dans la fenêtre d’été. Les géants de l’EPL sont enfermés dans la négation de la signature de Sancho de l’équipe allemande depuis plus d’un an maintenant. Et si l’on en croit les rapports, les Diables rouges sont sur le point de signer le jeune.

Selon un rapport du Daily Mail, United devrait faire venir Sancho de Dortmund pour 77 millions de livres sterling. Le rapport indiquait en outre que les deux parties avaient marchandé les frais de transfert de Sancho par rapport à l’année dernière. L’année dernière, Dortmund avait demandé 110 millions de livres sterling à United pour Sancho. Cependant, après plusieurs semaines de discussions, ils sont maintenant réduits à 73 millions de livres sterling plus 4 millions de livres sterling de compléments.

Avant la méga annonce de United sur le chant de Sancho, Rashford a confirmé mardi son arrivée sur Twitter.

Mardi, un adepte de United a demandé à Rashford d’« annoncer Sancho » dans son DM sur le site de micro-blogging. Et en réponse, il a écrit « Oui x », comme le rapporte le Daily Mail. Rashford et Sancho font tous deux partie de l’équipe anglaise du Championnat d’Europe de l’UEFA 2020.

Cependant, Rashford et Sancho ont tous deux réchauffé le banc mardi alors que les Three Lions ont enregistré une victoire palpitante 2-0 contre l’Allemagne lors de leur rencontre en huitièmes de finale au stade Wembley de Londres. L’Angleterre affrontera l’Ukraine dimanche 4 juillet en quart de finale de l’Euro 2020.

Pendant ce temps, la signature de Sancho mettra fin à la longue poursuite d’Ole Gunnar Solskjaer pour acheter un ailier. Et après cela, il se concentrera sur l’arrivée d’un nouveau défenseur central à Old Trafford pour s’associer à Harry Maguire.

Malgré son spectacle impressionnant en Allemagne, le patron de l’Angleterre Gareth Southgate n’a pas accordé beaucoup de temps de jeu à Sancho lors de l’Euro 2020. Jusqu’à présent, il n’a joué que six minutes en euros alors que l’Angleterre se qualifie pour les quarts de finale du méga événement.

