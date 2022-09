Lisez la lettre de démission de Nadine Dorries dans son intégralité alors qu’elle quitte son poste de secrétaire à la Culture

Nadine Dorries a démissionné de son poste de secrétaire à la Culture après le départ de Boris Johnson du n ° 10.

Dans sa lettre de démission envoyée mardi matin, Dorries dit qu’elle était “ravie” que Liz Truss ait été élue à la tête du parti conservateur, la décrivant comme une “digne successeur”.

Elle poursuit en remerciant Boris Johnson de ne pas l’avoir jugée en raison de son accent lors de son arrivée à Westminster en 2005.

Il est entendu que Dorries a eu la possibilité de continuer au Cabinet, mais qu’il a plutôt choisi de retourner à l’arrière-ban.

Elle a accusé ses collègues députés conservateurs d’avoir organisé un «coup d’État» contre le Premier ministre sortant, déclarant à BBC Panorama: «J’ai été assez stupéfaite qu’il y ait des gens qui pensaient que destituer le Premier ministre qui a remporté la plus grande majorité que nous ayons eue depuis Margaret Thatcher. en moins de trois ans.

En tant que ministre, elle a participé à l’élaboration d’une législation visant à freiner les entreprises de médias sociaux par le biais du projet de loi sur la sécurité en ligne et a mené des mesures controversées pour privatiser Channel 4.

On s’attend à ce qu’elle reçoive désormais une pairie dans la liste des honneurs de démission de M. Johnson, déclenchant une élection partielle dans sa circonscription du Mid Bedfordshire.

Lisez sa lettre en entier :

Cher Boris

Ce fut un honneur de servir dans votre gouvernement.

Vous nous avez guidés à travers des moments profondément difficiles et j’ai pu constater de visu votre détermination et votre courage à diriger et à tenir vos promesses envers le public.

Je suis ravi que Liz Truss ait été élue chef du Parti conservateur. Je sais que Liz sera un digne successeur ; protéger votre héritage et fournir à la fois un leadership et une vision pour la nation.

Je suis honoré que votre successeur m’ait accordé sa confiance en me demandant de rester secrétaire d’État au DCMS. Cependant, après mûre réflexion, je vous écris pour démissionner de vos fonctions de secrétaire d’État au numérique, à la culture, aux médias et aux sports au moment de la nomination de votre successeur.

J’ai personnellement assuré à notre futur premier ministre que je serais mieux placé pour la soutenir depuis l’extérieur du Cabinet. Le département que je laisse derrière moi est vraiment merveilleux. Il est rempli de fonctionnaires qui débordent de dynamisme et de talent et ensemble, nous avons tant accompli.

Comme vous le savez, beaucoup sous-estiment DCMS C’est le plus petit département de politique et de livraison à Whitehall, mais ce département a un puissant coup de poing.

Ensemble, Monsieur le Premier ministre, nous avons construit un département économique majeur, soutenant les secteurs qui sont responsables de 15 % de la VAB britannique et de 14 % de tous les emplois britanniques. J’ai toujours été impressionné par les équipes qui travaillent sans relâche pour produire plus de lois que jamais auparavant. J

ette année, nous avons dépassé pour la première fois la Chine et l’Inde en matière d’investissement en capital-risque dans la technologie, consolidant ainsi notre statut de superpuissance technologique mondiale.

Sur le terrain, nous réalisons la plus grande mise à niveau d’infrastructure depuis des décennies grâce au déploiement de notre projet Gigabit, une politique qui stimulera la croissance de l’économie dans les années à venir.

Nous avons assuré un meilleur accès au sport pour les communautés et les jeunes enfants en investissant dans des milliers de nouveaux terrains et installations sportives à travers le pays. J’ai eu la chance d’avoir des ministres dévoués qui ont travaillé nuit et jour pour s’assurer que les objectifs et les délais étaient atteints et que nous tenions les promesses de votre manifeste.

Quand je suis arrivé au département, le projet de loi sur la sécurité en ligne avait été jeté aux oubliettes. Nous l’avons ramassé, nous avons couru avec et je suis fier que nous ayons un projet de loi qui demandera des comptes aux géants de la technologie et protégera la vie de millions d’enfants et de jeunes.

Les yeux du monde sont tournés vers ce projet de loi et nous, le Royaume-Uni, ouvrons la voie. Tout au long de cela et bien plus encore, cela a été un privilège de travailler avec un groupe aussi engagé de personnes talentueuses, travailleuses et passionnées que les fonctionnaires qui m’ont soutenu.

Je sais qu’ils continueront à travailler avec dévouement pour apporter des changements significatifs et positifs au public. Ils sont entièrement alimentés par le désir de fournir mieux à ceux qui en ont besoin et je quitte le département tellement inspiré.

Comme vous le savez, je suis né à Breck Road à Liverpool, l’une des régions les plus pauvres du pays. Arrivé à Westminster en 2005, vous avez été l’un des premiers députés à m’accueillir. Beaucoup des deux côtés de la chambre, en entendant mon accent, m’ont jugé malgré le fait que j’avais travaillé dans le NIS et que j’avais créé et vendu ma propre entreprise.

Tu n’as pas fait. Vous m’avez parlé comme un égal et nous avez tous encouragés avec des mots gentils, de la considération et de la chaleur.

Lorsque vous avez fait de la mise à niveau un pilier central de votre mandat, je savais plus que quiconque que vous le pensiez et lorsque vous m’avez confié mon poste de secrétaire à la culture, j’étais déterminé à faire tout ce que je pouvais pour que ceux qui pensaient que les théâtres , les musées, les galeries d’art et les bibliothèques n’étaient pas des lieux pour eux, se sont sentis les bienvenus.

J’étais déjà consciente que les enfants des rues avec lesquels j’ai grandi avaient moins de possibilités d’accéder aux arts aujourd’hui que les enfants avec qui j’ai grandi dans les années 1960. C’est pourquoi l’un de mes premiers objectifs était de déplacer le financement des arts de Londres vers les régions.

J’ai obtenu un financement supplémentaire de 43,5 millions de livres sterling du Conseil des arts à investir entièrement en dehors de Londres dans le cadre de votre objectif de mise à niveau, et d’ici 2025, jusqu’à 24 millions de livres sterling par an seront redirigés de Londres vers les régions les plus culturellement défavorisées de notre pays.

Je suis fier que nous donnions désormais à des zones négligées le coup de pouce qu’elles méritent pour un meilleur accès aux arts. Merci pour votre confiance en moi, votre amitié, votre soutien et toujours, votre optimisme et votre confiance en nous tous.

Bien à vous, comme toujours

Nadine Dorries