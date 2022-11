Lisez la déclaration de Dominic Raab dans son intégralité alors qu’il confirme les plaintes officielles d’intimidation

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Dominic Raab a confirmé que deux plaintes officielles pour intimidation avaient été déposées contre lui.

Cela est venu alors que des allégations tournaient autour du vice-Premier ministre – notamment qu’il s’était emporté au travail, avait jeté de la nourriture à travers la pièce au travail et que le personnel avait «peur» d’entrer dans son bureau.

M. Raab, qui est également secrétaire à la justice, a également été accusé d’être “abrasif et contrôlant” les anciens assistants.

Il a maintenant demandé à Rishi Sunak de demander une “enquête indépendante” sur les plaintes officielles portées contre lui.

Voici sa déclaration dans son intégralité :

« Cher premier ministre,

“Lorsque vous êtes entré au 10 Downing Street le 25 octobre, vous avez déclaré à juste titre que”ce gouvernement fera preuve d’intégrité, de professionnalisme et de responsabilité à tous les niveaux ». Je suis fier de prendre cet article de foi personnel.

«Je viens d’être informé que deux plaintes distinctes ont été formellement déposées contre moi, en parallèle, depuis mon mandat de ministre des Affaires étrangères et mon premier mandat de secrétaire à la Justice qui s’est terminé en septembre de cette année.

«Je vous écris donc pour vous demander de commander une enquête indépendante sur les réclamations dès que possible. Je coopérerai pleinement et respecterai le résultat que vous déciderez.

Dominic Raab fait face à des allégations d’intimidation (Getty Images)

«Je reste déterminé à servir ce gouvernement avec intégrité et professionnalisme en tant que vice-premier ministre, secrétaire à la justice et lord chancelier et je me réjouis de pouvoir traiter toute plainte de manière transparente.

« J’ai eu le privilège d’occuper huit postes ministériels différents dans quatre départements. Dans chaque rôle, je me suis engagé à livrer pour le peuple britannique et à apporter autant d’énergie, de professionnalisme et de détermination à la tâche à accomplir que possible.

“J’ai eu la chance de travailler avec un large éventail de fonctionnaires exceptionnels, en particulier mes bureaux privés brillants et dévoués. J’ai toujours accueilli favorablement le défi mutuel qui accompagne l’élaboration de politiques sérieuses et la prestation de services publics.

«J’ai toujours cherché à établir des normes élevées et à forcer des équipes capables de répondre aux besoins du peuple britannique au milieu des défis aigus auxquels nous avons été confrontés ces dernières années.

« Je n’ai jamais toléré le harcèlement et j’ai toujours cherché à renforcer et responsabiliser les équipes de fonctionnaires travaillant dans mes services respectifs.

“J’ai hâte de répondre à ces plaintes et de continuer à vous servir en tant que vice-premier ministre, secrétaire à la justice et lord chancelier.

“Infiniment votre,

“Dominique Raab.”