AUJOURD’HUI, le roi Charles III a prononcé un discours émouvant lorsqu’il a été proclamé roi lors du Conseil d’adhésion avec le prince William à ses côtés.

Le royal est automatiquement devenu roi après la mort tragique de sa mère jeudi, mais son rôle a été confirmé ce matin.

Le roi Charles III lors du Conseil d’adhésion au palais St James, à Londres, où le roi Charles III est officiellement proclamé monarque Crédit : PA

Une cérémonie a été organisée par le Conseil d’adhésion au palais St James, à laquelle le roi Charles III n’a pas assisté, conformément à la tradition.

Cela vient comme…

Il est ensuite entré plus tard dans la salle du trône où il a juré de suivre “l’exemple inspirant” de la reine devant le prince William et la reine Camilla.

Lisez son discours en entier ici :

C’est mon devoir le plus douloureux de vous annoncer le décès de ma Mère bien-aimée, la Reine.

Je sais à quel point vous, la Nation entière – et je pense que je peux dire le monde entier – sympathisez avec moi pour la perte irréparable que nous avons tous subie. C’est la plus grande consolation pour moi de savoir la sympathie exprimée par tant de personnes à ma sœur et mes frères et qu’une telle affection et un tel soutien écrasants doivent être étendus à toute notre famille dans notre perte.

A nous tous en tant que famille, comme à ce royaume et à la grande famille des nations dont il fait partie, ma Mère a donné un exemple d’amour pour la vie et de service désintéressé.

Le règne de ma Mère fut sans égal dans sa durée, son dévouement et sa dévotion. Alors même que nous pleurons, nous rendons grâce pour cette vie des plus fidèles.

Je suis profondément conscient de ce grand héritage et des devoirs et des lourdes responsabilités de la Souveraineté qui m’ont maintenant été transmises. En assumant ces responsabilités, je m’efforcerai de suivre l’exemple inspirant qui m’a été donné de maintenir un gouvernement constitutionnel et de rechercher la paix, l’harmonie et la prospérité des peuples de ces îles et des royaumes et territoires du Commonwealth à travers le monde.

Dans ce but, je sais que je serai soutenu par l’affection et la loyauté des peuples dont j’ai été appelé à être le Souverain, et que dans l’accomplissement de ces devoirs je serai guidé par le conseil de leurs parlements élus. Dans tout cela, je suis profondément encouragé par le soutien constant de mon épouse bien-aimée.

Je saisis cette occasion pour confirmer ma volonté et mon intention de poursuivre la tradition de céder les revenus héréditaires, y compris le domaine de la Couronne, à mon gouvernement pour le bénéfice de tous, en échange de la subvention souveraine, qui soutient mes fonctions officielles en tant que chef de l’État. et Chef de Nation.

Et dans l’accomplissement de la lourde tâche qui m’a été confiée, et à laquelle je consacre maintenant ce qui me reste de ma vie, je prie pour la direction et l’aide de Dieu Tout-Puissant.