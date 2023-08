L’ISC exige la participation de Bajrang Punia aux essais des Championnats du monde de lutte ou un certificat d’aptitude à l’exemption

L’Autorité des sports de l’Inde souhaite que le lutteur médaillé olympique Bajrang Punia assiste aux essais pour les championnats du monde ou fournisse un certificat d’aptitude s’il souhaite être exempté de l’exercice de cette semaine à Patiala.

Punia prévoit de sauter les essais pour les championnats du monde les 25 et 26 août et souhaite plutôt s’entraîner à l’étranger pour se préparer aux Jeux asiatiques de Hangzhou à partir du 23 septembre.

Bajrang, l’un des six lutteurs à s’asseoir pour protester au Jantar Mantar contre le chef sortant de la WFI Brij Bhushan Sharan Singh, et le médaillé d’or des Jeux du Commonwealth Deepak Punia (86khg) ne souhaitent pas participer aux Championnats du monde à Belgrade à partir du 16 septembre et veulent plutôt subir de longues périodes d’entraînement pour se préparer aux Jeux asiatiques.

Alors que Bajrang a envoyé une proposition pour s’entraîner à Issyk-Kul, au Kirghizistan (21 août-28 septembre), Deepak, en revanche, souhaite s’entraîner à Khasavyurt (Russie) pendant cinq semaines (23 août au 28 septembre) pour se préparer à les Jeux asiatiques.

« Oui, nous avons demandé à Bajrang pourquoi il saute les essais mondiaux. Il a dit qu’il voulait se préparer pour les Jeux asiatiques et s’entraîner à l’étranger d’ici là. Mais nous lui avons demandé de se présenter aux procès les 25 et 26 août et de partir pour un camp d’entraînement à l’étranger le 27 août », a déclaré lundi un responsable de l’ISC à PTI sous couvert d’anonymat.

Les Championnats du monde sont le premier tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et SAI est mécontent que deux des meilleurs lutteurs du pays veuillent sauter les essais et l’événement phare.

Alors que Bajrang, le grappler de 65 kg, qui a remporté le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, a également demandé au physiothérapeute Anuj Gupta, à l’entraîneur personnel Sujeet Maan, à l’expert en force et conditionnement Kaazi Kiron Mustafa Hasan et à son partenaire d’entraînement Jitender Kinha de l’accompagner, Deepak a demandé les services de l’entraîneur Kamal Malikov et le physiothérapeute Shubham Gupta pour les périodes d’entraînement.

SAI souhaite que les deux lutteurs participent aux essais mondiaux pour prouver d’abord leur forme physique, puis est prêt à examiner leur proposition d’entraînement à l’étranger par la suite.

« Nous lui avons également demandé (Bajrang) de fournir son certificat d’aptitude s’il doit complètement sauter les essais. Nous avons également reçu sa demande pour son personnel de soutien. L’affaire est avec MOC (Mission Olympic Cell) en ce moment et ils prendront un appel après avoir reçu une réponse en bonne et due forme de Bajrang », a déclaré la source SAI.

Bajrang et son partenaire d’entraînement Kinha étaient récemment revenus du Kirghizistan après un long entraînement.

Le lutteur as, ainsi que le médaillé d’or des Jeux asiatiques Vinesh Phogat et le médaillé olympique Sakshi Malik avaient demandé des séjours d’entraînement à l’étranger pour se remettre en forme compétitive car ils étaient assis depuis près de deux mois à Jantar Mantar pour protester contre Brij Bhushan.

Les six lutteurs qui avaient protesté à Jantar Mantar avaient auparavant été dispensés de participer aux essais pour les Jeux asiatiques les 22 et 23 juillet, ce qui a entraîné une opposition massive de la part de leurs collègues lutteurs, qui s’opposaient au traitement spécial qui leur était réservé.

