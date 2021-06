L’ISC et l’IOA lancent un programme de sensibilisation pour les athlètes olympiques de Tokyo

La Sports Authority of India (SAI) et l’Association olympique indienne (IOA) ont lancé vendredi une série de programmes de sensibilisation pour le contingent indien à destination de Tokyo.

Le programme interactif est conçu pour aider les athlètes et le personnel de soutien à comprendre les protocoles Covid-19, la culture japonaise et les règles antidopage.

Selon Prem Verma, chef de mission adjoint du contingent indien, un certain nombre de problèmes soulevés par l’AIO, notamment la période de quarantaine pour les athlètes indiens, ont été traités par le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo (TOCOG) à la satisfaction de l’Inde. .

« Il n’y aurait aucune restriction sur la formation des Indiens. Mais ils ne peuvent pas rencontrer d’athlètes d’autres pays pendant les trois premiers jours de leur arrivée au village des Jeux olympiques de Tokyo », a déclaré Verma.

Verma a déclaré que les athlètes indiens se préparant pour les Jeux olympiques à l’étranger et atteignant directement Tokyo ne seraient pas confrontés aux restrictions applicables à ceux qui résident en Inde depuis 14 jours avant le départ.

« Le TOCOG a augmenté la liste des laboratoires accrédités pour les tests liés au Covid-19 dans un certain nombre de villes à travers le pays », a déclaré Verma.

Au cours des prochains jours, tous les athlètes et entraîneurs suivront trois modules, intitulés Life in Tokyo, Playing Clean et From India with Pride.

La vie à Tokyo explique les préparatifs du voyage dans la quinzaine avant le départ, les formalités à accomplir avant le voyage, notamment la vaccination, les rapports positifs/négatifs Covid-19, et les rapports de tests d’anticorps, et à l’arrivée.

Les athlètes et le personnel de soutien du hockey, du judo, de l’aviron, de la boxe et de la lutte ont assisté à la séance d’ouverture sur la vie à Tokyo vendredi.

Le champion du monde de badminton PV Sindhu, la joueuse de tennis de table Sharath Kamal et l’escrimeur Bhavani Devi faisaient partie de ceux qui ont assisté au premier module Playing Clean, une session antidopage menée par des responsables de l’Agence nationale antidopage jeudi.

Le directeur général de la SAI, Sandip Pradhan, a déclaré qu’il était important de comprendre les protocoles établis par le comité d’organisation.

« Les Jeux Olympiques se déroulent dans des circonstances différentes imposées par la pandémie de Covid-19. Il est du devoir et de la responsabilité de chaque membre du contingent de se sentir à l’aise et en sécurité dans l’environnement », a-t-il déclaré.

