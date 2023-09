Lisbonne risque de s’effondrer car elle n’a pas pu « survivre à un séisme semblable à celui du Maroc » | Monde | Nouvelles

Un expert a prévenu que « la moitié des bâtiments » d’une capitale européenne sujette aux tremblements de terre ne résisteraient pas à un séisme semblable à celui du Maroc.

La belle Lisbonne, au Portugal, est une destination populaire pour les vacanciers britanniques à la recherche d’une escapade en ville ou d’un séjour plus long pour profiter du magnifique littoral voisin.

Mais la ville portuaire historique n’est pas étrangère aux événements sismiques majeurs : en 1755, un tremblement de terre et un tsunami massifs ont tué environ 12 000 personnes. Ce tremblement de terre désastreux suivit d’autres en 1321 et 1531.

L’ampleur du tremblement de terre fait qu’il est parfois considéré comme la première catastrophe moderne, après que d’autres pays ont commencé à offrir de l’aide de la même manière que les nations le font aujourd’hui.

Le roi George II a répondu à la crise qui frappait le plus ancien allié de la Grande-Bretagne en envoyant un navire chargé d’or et d’argent et l’équivalent de 44 millions de livres sterling a été collecté pour aider les Portugais à se reconstruire.