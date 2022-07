Lisandro Martinez: Manchester United confirme la signature de 56,7 millions de livres sterling du défenseur de l’Ajax pour un contrat de cinq ans | Nouvelles du centre de transfert

Manchester United a confirmé la signature de 56,7 millions de livres sterling du défenseur de l’Ajax Lisandro Martinez pour un contrat de cinq ans.

United a payé 57,37 millions d’euros garantis (48,3 millions de livres sterling) pour l’international argentin, avec 10 millions d’euros supplémentaires (8,4 millions de livres sterling) en compléments convenus entre les deux clubs. Cette décision permet à Martinez de renouer avec l’ancien entraîneur de l’Ajax, Erik ten Hag, qui l’a signé pour le club en 2019, à Old Trafford.

Le joueur de 24 ans a signé un contrat de cinq ans à Manchester, avec une option de 12 mois supplémentaires, ce qui le mènerait au-delà de son 30e anniversaire.

“C’est un honneur de rejoindre ce grand club de football”, a déclaré Martinez. “J’ai travaillé si dur pour arriver à ce moment et maintenant que je suis là, je vais me pousser encore plus loin.

“J’ai eu la chance de faire partie d’équipes performantes dans ma carrière et c’est ce que je veux continuer à Manchester United. Il y aura beaucoup de travail pour arriver à ce moment, mais je crois fermement que sous ce manager et ses entraîneurs , et avec mes nouveaux coéquipiers, nous pouvons le faire.

“Je tiens à remercier l’Ajax et ses fans pour tout le soutien qu’ils m’ont apporté. J’ai passé un moment incroyable là-bas, mais je sens que le moment est venu de me tester dans un autre environnement. Maintenant, je suis dans le club parfait pour le faire.”

Martinez est arrivé mardi à la base d’entraînement de United à Carrington aux côtés de son compatriote Christian Eriksen, qui a effectué un transfert gratuit plus tôt ce mois-ci après l’expiration de son contrat avec Brentford.

Arsenal était également intéressé par l’international argentin, mais a concédé sa défaite dans sa poursuite. Alors que le style de jeu des Gunners, ainsi que la perspective de jouer pour Mikel Arteta, ont séduit Martinez, il a choisi de déménager à Old Trafford.

Environ 2 millions d’euros (1,7 million de livres sterling) des frais de Martinez seront répartis entre ses anciens clubs, Newell’s Old Boys et Defensa y Justicia, tous deux basés en Argentine, dans le cadre des paiements de solidarité standard impliqués dans les transferts internationaux.

John Murtough, directeur du football de United, a déclaré à propos de la nouvelle signature du club : “Lisandro est un joueur exceptionnel qui apportera davantage de qualité et d’expérience à l’équipe d’Erik.

“Nous sommes ravis qu’il ait choisi de rejoindre Manchester United, et nous sommes impatients de le voir se développer davantage et aider l’équipe à atteindre le succès que nous visons.”

Pourquoi Man Utd voulait-il Martinez?

La journaliste principale de Sky Sports News, Melissa Reddy :

“United avait besoin d’un défenseur central gauche et le manager voulait quelqu’un qui soit assez à l’aise en possession.

“Sous Ten Hag, United va avoir une approche assez proactive, construire le jeu depuis l’arrière et il voulait avoir un défenseur qui sera une menace indirecte sur coups de pied arrêtés, confiant et faisant autorité dans la zone.

“Il connaît assez bien Martinez et estime qu’il correspond à la facture. C’est un défenseur à l’aise pour défendre dans de grands espaces lorsque l’équipe pousse.

“Il ira bien pour couvrir le terrain tout seul, mais il peut aussi sortir le ballon et faire partie des attaques, ce que veut Ten Hag. Il pense que c’est de l’argent bien dépensé pour United.”

Martinez offre intelligence, puissance et polyvalence

Sky Sports présente l’écrivain Nick Wright :

“La saison dernière, Martinez a réalisé en moyenne plus de passes par 90 minutes que tout autre joueur d’Eredivisie, alors que seuls deux joueurs ont réalisé plus de passes par 90 minutes.

“Ces chiffres soulignent la capacité de Martinez à jouer à travers les lignes adverses, mais il est également apte à changer de jeu et à choisir des coéquipiers sur de plus longues distances. À l’Ajax la saison dernière, aucun joueur n’a réussi en moyenne de longues passes plus longues toutes les 90 minutes.

“Élu joueur de l’année de l’Ajax pour son rôle dans leur triomphe au titre d’Eredivisie la saison dernière, Martinez ne mesure que 5 pieds 9 pouces, ce qui le rend petit pour un défenseur central.

“La saison dernière à l’Ajax, il a réalisé plus de dégagements de la tête (29) que tout autre joueur et a remporté 79 de ses 112 duels aériens, ce qui lui donne un taux de réussite de 71% et le place juste derrière Harry Maguire parmi les joueurs actuels de Manchester United et d’Arsenal. défenseurs centraux.

“Martinez peut s’attendre à affronter des adversaires plus exigeants en Premier League, bien sûr, mais il est également aidé par une bonne lecture du jeu. Il est connu pour anticiper les courses des attaquants et se positionner intelligemment pour faire des tacles et des interceptions.

“Ces qualités, associées à sa polyvalence et ses prouesses techniques, l’ont rendu d’autant plus séduisant pour les prétendants à la Premier League.”

