Lisandro Martinez: Manchester United conclut un accord de 57 millions de livres sterling pour que le défenseur de l’Ajax signe un contrat de cinq ans | Nouvelles du centre de transfert

Manchester United a conclu un accord d’une valeur allant jusqu’à 57 millions de livres sterling pour le défenseur de l’Ajax Lisandro Martinez, qui devrait signer un contrat de cinq ans à Old Trafford.

United paiera une garantie de 57 millions d’euros (48,5 millions de livres sterling) pour le défenseur international argentin, avec 10 millions d’euros supplémentaires (8,5 millions de livres sterling) en compléments convenus entre les deux clubs. Cette décision verra Martinez renouer avec l’ancien entraîneur de l’Ajax, Erik Ten Hag, qui l’a signé pour le club en 2019, à Old Trafford.

L’accord est toujours soumis à la fois à des exigences médicales et à des visas, avec une conclusion prévue dans les prochains jours, avant qu’il ne mette la plume sur papier sur un contrat de cinq ans à Manchester, avec l’option de 12 mois supplémentaires, ce qui le mènerait au-delà de son 30e anniversaire.

Vendredi soir, Martinez a publié sur son compte Instagram une photo de lui et de son agent dans un avion avec la légende “en direction de Manchester”.

Arsenal était également intéressé par l’international argentin mais a concédé sa défaite dans sa poursuite. Alors que le style de jeu des Gunners, ainsi que la perspective de jouer pour Mikel Arteta, ont séduit Martinez, il a choisi de déménager à Old Trafford.

Environ 2 millions d’euros (1,7 million de livres sterling) des frais de Martinez seront répartis entre ses anciens clubs, Newell’s Old Boys et Defensa y Justicia, tous deux basés en Argentine, dans le cadre des paiements de solidarité standard impliqués dans les transferts internationaux.

Martinez offre intelligence, puissance et polyvalence

Le scénariste de Sky Sports, Nick Wright :

“La saison dernière, Martinez a réalisé en moyenne plus de passes par 90 minutes que tout autre joueur d’Eredivisie, alors que seuls deux joueurs ont réalisé plus de passes par 90 minutes.

“Ces chiffres soulignent la capacité de Martinez à jouer à travers les lignes adverses, mais il est également apte à changer de jeu et à choisir des coéquipiers sur de plus longues distances. À l’Ajax la saison dernière, aucun joueur n’a réussi en moyenne de longues passes plus longues toutes les 90 minutes.

“Élu joueur de l’année de l’Ajax pour son rôle dans leur triomphe au titre d’Eredivisie la saison dernière, Martinez ne mesure que 5 pieds 9 pouces, ce qui le rend petit pour un défenseur central.

“La saison dernière à l’Ajax, il a réalisé plus de dégagements de la tête (29) que tout autre joueur et a remporté 79 de ses 112 duels aériens, ce qui lui donne un taux de réussite de 71% et le place juste derrière Harry Maguire parmi les joueurs actuels de Manchester United et d’Arsenal. défenseurs centraux.

“Martinez peut s’attendre à affronter des adversaires plus exigeants en Premier League, bien sûr, mais il est également aidé par une bonne lecture du jeu. Il est connu pour anticiper les courses des attaquants et se positionner intelligemment pour faire des tacles et des interceptions.

“Ces qualités, associées à sa polyvalence et ses prouesses techniques, le rendent d’autant plus séduisant pour les prétendants à la Premier League.”

