Lisandro Martinez, le guerrier jetant les bases de la renaissance de Man Utd – Coups et ratés en Premier League | Nouvelles du football

Martinez le guerrier jetant les bases du renouveau de Man Utd

GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de la victoire de Manchester United contre West Ham en Premier League.



“Harry Maguire doit s’habituer à jouer sur le côté droit de la défense de Manchester United car il n’y a aucun moyen qu’il obtienne sa place sur le côté gauche. Lisandro Martínez a fait sien cette position.”

C’était au milieu de la première mi-temps lorsque Gary Neville a fait la déclaration franche et contre West Ham, il y avait des preuves tout au long de la raison pour laquelle il avait raison.

Martinez a été ridiculisé dans certains milieux pour sa taille en tant que défenseur central lorsqu’il est arrivé pour la première fois en Angleterre, mais l’ancien défenseur de l’Ajax est en train de devenir l’un des artistes les plus remarquables de la Premier League cette saison.

A divers moments d’un match qui a agité les supporters de United et Erik ten Hag, c’est Martinez qui a diffusé les situations. Dès les deux premières minutes, c’est Maguire qui est rattrapé en haut du terrain mais Martinez a lu le danger pour bloquer le tir de Saïd Benrahma. Il a donné le ton pour un autre affichage immaculé.

“Il a été le meilleur joueur de Man Utd d’un mile, Martinez”, a déclaré Neville à l’heure de jeu. “Les fans de Man Utd chantent pour lui.”

Argentine! Le cri du Stretford End. Il y avait d’autres performances impressionnantes en défense, notamment de David de Gea et Diogo Dalot, mais c’est Martinez qui est le nouveau leader à l’arrière. Ceux qui l’entourent se nourrissent de son appétit insatiable à ne jamais battre.

Pep Guardiola a déclaré que United était “enfin de retour” avant le week-end, et bien que les suggestions selon lesquelles ils sont impliqués dans une course au titre puissent être prématurées sur la base des preuves de dimanche, c’est l’esprit guerrier de Martinez qui jette les bases de cet incontestable. si reprise provisoire.

Terrain Ben

Nelson aide à contrer les problèmes de profondeur d’Arsenal

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire d’Arsenal contre Nottingham Forest en Premier League.



Quiconque ne suit pas ce match aura probablement fait une double prise en voyant qui a marqué deux buts pour Arsenal ici, d’où vient Reiss Nelson?

Le joueur de 22 ans a à peine joué pour les Gunners au cours des deux dernières saisons, passant le dernier mandat à impressionner en prêt aux finalistes de la Ligue de conférence Europa Feyenoord en Hollande, mais Nelson a saisi sa chance des deux mains dès le départ.

Quelques secondes après son arrivée, il s’est retrouvé dans une bonne poche d’espace au bord de la zone lors de la construction de l’une des innombrables attaques d’Arsenal sur la ligne de fond de Forest. À l’heure de jeu, il ne faisait pas que regarder chez lui dans l’attaque des Gunners – il la conduisait.

Deux buts et une passe décisive en huit minutes de seconde mi-temps lui ont valu une performance de joueur du match et Arsenal n’a pas seulement l’air plus fort dans le tableau de la Premier League maintenant – il a aussi l’air mieux dans la profondeur de l’équipe.

Image:

Reiss Nelson célèbre son premier but avec Ben White





Beaucoup de questions ont été posées sur la profondeur d’Arsenal par rapport à celle de Manchester City dans cette course au titre de Premier League. Les Gunners ont semblé fatigués ces dernières semaines, avec une confiance particulière en Saka pour produire des moments dorés singuliers.

Mais Nelson ajoute maintenant à cette profondeur à droite, considérée comme une zone dangereuse pour Arsenal en termes de nombre en raison de l’intensité du jeu de Saka et du risque qu’il se blesse, comme il l’a fait dimanche.

Si Nelson peut continuer à produire – et Arsenal ajoute au milieu de terrain pour soutenir Thomas Partey, qui a été excellent dimanche – alors les Gunners pourraient avoir les chiffres nécessaires pour conserver leurs titres après la Coupe du monde.

Sam Blitz

Pas de but mais toute action Jésus brille toujours

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, était ravi de la performance de son équipe lors de leur raclée 5-0 contre Nottingham Forest



Gabriel Jesus cherchait désespérément à marquer et Mikel Arteta le voulait aussi, permettant au Brésilien de terminer les 90 minutes de la raclée 5-0 d’Arsenal contre Nottingham Forest malgré l’utilisation des dernières étapes du match pour reposer d’autres joueurs clés.

Le but n’est pas arrivé, Jesus ratant d’une manière ou d’une autre une occasion à bout portant au deuxième poteau dans les dernières minutes et ayant également un effort en tête-à-tête bien sauvé par Dean Henderson de Forest.

Mais est-ce vraiment important s’il ne trouve pas le filet alors qu’il fait tant d’autres choses pour cette équipe ?

Sa séquence de sept matchs sans but est bien sûr une source de frustration, mais c’était un autre exemple de la façon dont Jésus a transformé Arsenal en tant que force d’attaque depuis son arrivée de Manchester City.

Image:

Gabriel Jesus a tout fait sauf marquer alors qu’Arsenal battait Nottingham Forest 5-0





Comme toujours, il était une présence furieusement occupée depuis le début, travaillant sans relâche pour perdre le ballon et tirant les défenseurs de Forest hors de position avec son mouvement vers les flancs tout en offrant beaucoup de menace dans la surface adverse.

En fait, son total de 17 touches dans la surface a été le plus élevé par n’importe quel joueur dans n’importe quel match de Premier League toute la saison. Jesus a réussi sept tirs sans marquer, mais il y a eu deux passes décisives, le Brésilien préparant Reiss Nelson pour le troisième but et Martin Odegaard pour le cinquième.

Il est normal, d’une certaine manière, qu’il ait désormais autant de passes décisives que de buts en Premier League cette saison.

C’est un joueur qui se sacrifie pour l’équipe ; un joueur qui rend meilleurs ceux qui l’entourent. Sécheresse de buts ou pas, Arsenal ressent les bienfaits de sa présence.

Nick Wright

West Ham doit trouver son instinct de tueur sur la route

Le manager de West Ham, David Moyes, a fait l’éloge de ses joueurs malgré leur défaite contre Manchester United et pense que tout ce qu’ils doivent faire est plus clinique devant le but.



David Moyes avait les bras tendus alors qu’il marchait sur un sol familier à plein temps et se dirigeait vers le seul joueur de Manchester United qui fait toujours partie de son équipe de 25 joueurs depuis que l’Ecossais était entraîneur ici il y a huit ans.

David de Gea était pratiquement omniprésent, ne manquant qu’un seul match de Premier League sous le règne malheureux de Moyes à Old Trafford, mais c’est au cours de cette campagne que l’Espagnol a lentement commencé à gagner en statut après un début de vie indifférent à Manchester. .

Il était donc tout à fait approprié que ce soit De Gea qui refuserait à Moyes un point tardif sur son ancien terrain de jeu, se dressant sur son chemin pour empêcher les efforts de Kurt Zouma et Declan Rice tard.

Moyes n’a jamais remporté un match de Premier League à l’extérieur à United en 16 tentatives, échouant à 11 reprises avec Everton, une fois avec Sunderland et maintenant quatre fois et en comptant avec l’équipe actuelle de West Ham.

Image:

Declan Rice a eu une occasion tardive d’égaliser





“David de Gea a été fantastique”, a déclaré Moyes. “Nous savons à quel point il est un bon gardien de but et il a été un si bon gardien de but pendant de nombreuses années ici. J’espérais qu’il n’aurait pas eu l’un de ces deux qu’il a sauvés aujourd’hui car ils étaient des mondiaux. Je suis content pour lui car c’est un super gars mais je suis vraiment déçu car il était important que nous ayons quelque chose.”

West Ham ne ressemble pas à une équipe qui devrait avoir du mal lors de ses déplacements, et cette dernière performance a valu un point contre un United en dessous de la normale. Mais les Hammers ont maintenant perdu 11 matchs de Premier League à l’extérieur en 2022, sans qu’aucune équipe n’en perde davantage. Il s’agit de leur plus grand nombre de défaites à l’extérieur en Premier League en un an depuis 2013.

Pour que leur fortune change, Moyes doit rendre son équipe plus clinique devant le but. C’est leur forme loin du stade de Londres qui les maintient pour l’instant dans la moitié inférieure.

Terrain Ben

De vieilles blessures rouvrent pour Forest

Image:

Steve Cooper a fait une figure frustrée aux Emirats





On aurait dit que Nottingham Forest avait tourné un coin. Trois matchs de suite au cours desquels ils n’ont encaissé aucun but en jeu libre. Maintenant, cinq buts ont été marqués par Steve Cooper et de vieilles blessures ont été rouvertes.

Il y a quelques semaines, Cooper se plaignait du nombre de buts “faciles” que l’équipe nouvellement promue avait concédés au début de la campagne. Mais les blanchissages contre Brighton et Liverpool leur ont donné de l’espoir. Maintenant, il semble que le raisonnement de ces draps propres était d’attaquer les lacunes plutôt que la résilience défensive.

Le manager de Forest a fait une figure frustrée pendant une grande partie de la seconde mi-temps, levant les bras en l’air alors que son milieu de terrain et sa défense étaient percés avec une facilité déconcertante par l’excellent Thomas Partey et compagnie.

Le patron de Nottingham Forest, Steve Cooper, était frustré par une lourde défaite contre Arsenal dimanche.



Et les buts doux sont revenus. Forest a donné le ballon à Takehiro Tomiyasu pour le premier, le centre de Gabriel Jesus à Reiss Nelson aurait dû être défendu pour le troisième. Partey et Martin Odegaard ont failli être invités à tirer au but à quatre et cinq.

La saison de Forest ne sera pas définie par des matchs à l’extérieur à Arsenal – leurs deux prochains matchs à domicile contre Brentford et Crystal Palace le seront. Mais une partie de cette énigme est de savoir dans quelle mesure ils peuvent se défendre en tant qu’unité générale.

Sam Blitz