Lisandro Martinez de Manchester United devrait être absent pour une « période prolongée » après avoir aggravé sa blessure au pied

Le défenseur vedette de Manchester United, Lisandro Martinez, devrait être exclu pour une « période prolongée » après qu’une blessure au pied qu’il a subie la saison dernière s’est aggravée.

Martinez était absent depuis deux mois lorsqu’il s’est fracturé le métatarsien lors du match de United en Ligue Europa contre Séville, en avril.

Le défenseur central argentin sera désormais probablement absent pour une période similaire après que United a confirmé que son problème au pied était toujours d’actualité.

« Lisandro Martinez sera absent pendant une période prolongée en raison d’une aggravation de la blessure au pied qu’il a subie en avril », indique un communiqué.

« Le défenseur argentin a connu le revers lors de notre match de Premier League contre Arsenal au début du mois.

«Martinez a courageusement continué à jouer pendant les deux matchs suivants contre Brighton et le Bayern Munich.

« Mais il a maintenant été déterminé qu’il avait besoin d’une période d’absence pour se rétablir et se réadapter. L’évaluation est en cours pour décider des prochaines étapes.

En plus des problèmes du patron de United, Erik ten Hag, le club a également confirmé que le défenseur Sergio Reguilon manquera le match contre Crystal Palace à Old Trafford samedi en raison d’une « blessure mineure ».

Il y a déjà eu 16 joueurs différents de United blessés ou malades cette saison, dont sept ont été écartés pour le choc contre Palace.

Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw et Tyrell Malacia sont tous exclus, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Reguilon et Martinez étant également absents.

Il y a eu une bonne nouvelle pour Ten Hag sur le plan de la forme physique, avec Christian Eriksen et Scott McTominay de retour de maladie ce week-end.

Critiquant le fardeau imposé aux joueurs par un calendrier de matches chargé, Ten Hag a déclaré : « Chaque fois que l’ombre s’agrandit, et la charge sur les joueurs est tout simplement trop lourde. C’est une telle surcharge.

« De nombreux collègues l’ont déjà souligné et je l’ai également souligné.

« Mais ça a continué, nous continuons à étendre l’ombre, mais partout elle s’arrêtera et les joueurs ne pourront plus gérer cette surcharge. Je pense que c’est ce que vous voyez dans de nombreuses équipes en ce moment.

Lisandro Martinez a joué un rôle central pour que United puisse terminer avec le plus grand nombre de feuilles blanches la saison dernière et sera un coup dur pour Erik Ten Hag alors que United cherche à dépasser la phase de groupes de la Ligue des champions et à réaliser un match décent. courir également en Premier League.

