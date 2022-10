Lisandro Martinez affrontera Erling Haaland dans Ultimate Clash au Derby de Manchester

La confiance d’Erik ten Hag en le “guerrier” de Manchester United, Lisandro Martinez, sera mise à l’épreuve alors que l’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, vise à prolonger sa séquence ardente lors du derby de dimanche.

Haaland a pris un départ fulgurant avec City depuis qu’il a rejoint les champions de Premier League du Borussia Dortmund pour 51 millions de livres sterling (57 millions de dollars) à la fin de la saison.

Avec 14 buts en neuf matchs toutes compétitions confondues pour City, l’attaquant norvégien, disputant son premier derby à Manchester, mettra à l’épreuve le récent renouveau de United.

Une seule fois, Haaland s’est vu refuser un but en Premier League cette saison, mais le manager de United, Ten Hag, pourrait avoir la solution pour apprivoiser le prolifique joueur de 22 ans.

Lorsque l’Ajax de Ten Hag a affronté Dortmund en Ligue des champions la saison dernière, ils ont empêché Haaland de marquer et ont remporté le match de groupe grâce en grande partie à une démonstration inspirée d’un défenseur tenace qui exerce désormais son métier avec United.

Ten Hag a amené Martinez avec lui à Old Trafford lors de la fenêtre de transfert estivale dans le cadre d’un accord qui pourrait atteindre près de 57 millions de livres sterling et le joueur de 24 ans produit déjà des performances impressionnantes.

À 1,93 mètre (6 pieds 4 pouces), Haaland dominera Martinez, qui est le plus petit défenseur central de la Premier League à 5 pieds 9 pouces.

Mais l’Argentin agressif ne laisse pas sa petite taille l’empêcher de se battre contre les attaquants adverses.

Fidèle au surnom de “boucher d’Amsterdam” qui lui a été donné à l’Ajax, Martinez a déjà gagné le statut de héros culte parmi les fans de United avec des tacles féroces.

En partenariat avec Raphael Varane en défense centrale après que Harry Maguire a été abandonné deux matchs dans la saison, Martinez a renforcé une unité qui était le talon d’Achille de United la saison dernière.

United a remporté les cinq matchs au cours desquels Ten Hag a affronté Martinez et Varane ensemble au cœur de la défense.

Ten Hag qualifie l’Argentin de “guerrier”, louant son “attitude et son esprit combatif”.

Mais il sait que garder Haaland hors de la feuille de match au stade Etihad sera un défi de taille si Martinez ne reçoit pas suffisamment d’aide de ses coéquipiers.

“Nous ne jouons pas contre Haaland, nous jouons contre Man City”, a déclaré Ten Hag. « Nous sommes convaincus de nos capacités. Si nous agissons en équipe, nous pouvons battre nos adversaires.

« Nous devons nous regarder. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, avec un bon plan de match. Il s’agit alors d’exécution. Nous devrons faire à 100%.”

– ‘Le jeu le plus important’ –

Les instincts prédateurs de Haaland donnent à City un look encore plus imposant que la saison dernière, lorsqu’ils ont remporté le titre de Premier League malgré l’absence d’un attaquant central d’élite.

Cependant, le patron de City, Pep Guardiola, est bien conscient que Martinez pourrait constituer un formidable obstacle aux espoirs de Haaland de prolonger sa série de buts en sept matchs de club successifs.

« Erling est plus grand. Mais sachant de mon expérience, il n’y a aucun doute sur Martinez. Ce n’est pas la première fois qu’il joue contre des attaquants plus grands que lui », a déclaré Guardiola.

Comme Haaland, Ten Hag sera lancé pour la première fois dans le chaudron du derby de Manchester.

“J’ai joué beaucoup de derbies. Je sais ce qu’ils sont – le jeu le plus important », a déclaré Ten Hag.

Ten Hag n’a peut-être pas d’histoire dans la bataille pour le droit de se vanter de Manchester, mais il n’est pas étranger à Guardiola.

Guardiola était le patron du Bayern Munich lorsque Ten Hag entraînait l’équipe de réserve du club allemand, l’Espagnol suggérant une fois que son ancien collègue pourrait éventuellement le remplacer en tant que directeur de la ville.

“C’est un beau compliment, d’abord, mais je suis convaincu à 100% d’avoir choisi Manchester United avec tout ce qu’il contient et je ne l’ai pas regretté une seule seconde”, a déclaré Ten Hag.

Après des défaites successives qui ont plongé United dans la crise au début de son règne, Ten Hag a récupéré de manière si impressionnante qu’il a été élu vendredi entraîneur du mois de septembre en Premier League.

City, deuxième, a cinq points d’avance sur United, cinquième, et Guardiola a exhorté son équipe à ne pas laisser l’atmosphère frénétique du derby les distraire de la tâche de maintenir cet écart.

“Nous devons essayer de comprendre ce qu’ils vont faire, mais vous n’avez pas besoin d’émotions supplémentaires, tout le monde sait ce que c’est”, a-t-il déclaré.

