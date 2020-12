L’animatrice du projet, Lisa Wilkinson, a critiqué les résidents de Sydney pour leurs attitudes blasées et pour avoir pratiquement « oublié » la pandémie de coronavirus.

Elle a ensuite doublé, prédisant que le Premier ministre Scott Morrison « vivra pour regretter » en félicitant NSW pour son nombre de cas auparavant bas.

« Je sens que la complaisance a commencé à s’infiltrer au sein de la Nouvelle-Galles du Sud et c’est effrayant », a déclaré Wilkinson, excité, à la co-animatrice de Liz Ellis sur The Project jeudi soir.

En Nouvelle-Galles du Sud, parce que nous n’avons jamais vécu ce que Victoria ou l’Australie du Sud ont fait, nous avons en quelque sorte roulé en pensant: «Bon sang, nous n’avons pas bien fait.

« Eh bien, il s’avère que (la pandémie) est toujours là et que les gens la transmettent.

«Nous vivons dans une pandémie et nous avons en quelque sorte oublié. Je pense aussi que le Premier ministre vivra dans le regret de dire qu’il « ne s’inquiète jamais pour NSW ».

Scott Morrison (photo ci-dessus) a été critiqué par l’animatrice du projet Lisa Wilkinson, déclarant qu’il « vivra pour regretter » félicitant NSW pour son nombre de cas auparavant bas

Cela vient après que 17 nouveaux cas sont apparus jeudi à Sydney sur les plages du nord, avec 250 000 résidents du Spit Bridge à Palm Beach désormais potentiellement à risque.

NSW Health a exhorté les résidents de Northern Beaches « à aider à la recherche des contacts et à contenir toute propagation potentielle du COVID-19 » en s’auto-isolant à la maison pendant au moins trois jours jeudi soir.

Il a été conseillé aux habitants de travailler à domicile, de ne pas rendre visite à des parents âgés, d’éviter les rassemblements inutiles, de rester dans des groupes familiaux et d’éviter les déplacements inutiles, y compris les déplacements vers des lieux à haut risque comme les restaurants, les cafés et les bars.

Compliquer les choses est une panne d’électricité signalée dans certaines parties des plages du nord jeudi soir, laissant des milliers de personnes sans électricité alors qu’elles s’isolent.

En réponse à la flambée de nouveaux cas, le Queensland et l’Australie-Occidentale ont de nouveau imposé des restrictions aux résidents de Nouvelle-Galles du Sud se rendant dans leurs États.

Les nouvelles orientations pour s’isoler et les restrictions de voyage des résidents de Nouvelle-Galles du Sud interviennent après la vague de cas annoncés sur les plages du nord à 18 heures jeudi.

Le dernier cas est le partenaire d’un travailleur de soins âgé de Pittwater Palms, un village de retraités d’Avalon, qui a également été testé positif jeudi.

Un batteur dans la soixantaine de Frenchs Forest dont le groupe Nothing Too Serious a joué au Avalon RSL Club et qui a ensuite « beaucoup voyagé » pour d’autres concerts a également été testé positif jeudi.

Deux autres lieux que son groupe a visités, Penrith RSL et Kirribilli Club, ont été mis en alerte, craignant d’être contagieux lorsqu’il se produisait.

L’animatrice du projet, Lisa Wilkinson (photo ci-dessus), tenait à souligner que les résidents de Sydney devaient perdre leur attitude décontractée face à la pandémie.

Jeudi, des personnes font la queue pour le test Covid-19 à la clinique sans rendez-vous de l’hôpital Mona Vale (photo ci-dessus)

Le directeur de la santé de NSW, le Dr Kerry Chant, a déclaré que des enquêtes étaient en cours pour localiser la source de l’infection, qui a été liée au club Avalon RSL.

Le Dr Chant a exhorté tous ceux qui étaient au club à tout moment le vendredi 11 décembre à se présenter pour des tests.

Cela survient après qu’un couple infecté d’Avalon a refusé de s’auto-isoler après avoir été testé pour le coronavirus, visitant plutôt neuf sites différents sur les plages du nord.

Le couple – une femme dans la soixantaine et un homme dans la soixantaine – était également au club Avalon RSL le 11 décembre.

Avalon RSL (photo ci-dessus) a été lié à la source initiale de l’infection sur les plages du nord de Sydney

La déclaration de NSW Health (photo ci-dessus) confirmant 17 nouveaux cas sur les plages du nord de Sydney

Le Dr Chant a également déclaré que l’épidémie des plages du nord était probablement nouvelle et ne faisait pas partie d’un groupe existant, révélant que la récente surveillance des eaux usées dans la région était revenue négative.

Le ministre de la Santé de NSW, Brad Hazzard – lui-même un habitant des plages du nord – a également exhorté les quelque 250 000 personnes vivant dans la région – qui s’étend de Manly à Palm Beach – à se faire tester.

« Cela pourrait être quelque chose d’aussi simple que la fatigue, le plus mineur d’une gorge douloureuse, irritée, qui démange, de la température, un peu de toux, quoi que ce soit », a-t-il déclaré.

«Ne vous sentez pas coupable ou mal d’avoir recours aux services de santé publique locaux. Nous voulons que vous le fassiez. Si vous allez vous faire tester, vous offrez effectivement un cadeau de Noël à vos amis, votre famille et toute la communauté NSW.