Lisa Wilkinson s’est excusée d’avoir affirmé que les agents de bord couraient un « risque élevé » de propager le COVID-19.

Dans le Sunday Project, Wilkinson parlait à l’expert en maladies infectieuses Robert Booy d’un employé de la quarantaine d’hôtel qui aurait attrapé le virus d’un équipage de conduite américain.

L’hôte a qualifié le personnel de cabine de «groupe à haut risque» et a affirmé qu’il obtenait des «exceptions significatives».

M. Booy, professeur à l’Université de Sydney, n’était pas d’accord avec les remarques de Wilkinson et a déclaré que les hôtesses de l’air ne sont pas plus susceptibles de propager le coronavirus.

Dans The Sunday Project, Lisa Wilkinson a qualifié le personnel de cabine de « groupe à haut risque » et a affirmé qu’il obtenait des « exceptions significatives »

Robert Booy, professeur à l’Université de Sydney, n’était pas d’accord avec les remarques de Wilkinson et a déclaré que les hôtes de l’air ne sont pas plus susceptibles de propager le coronavirus

« Eh bien, ils ne sont probablement pas à haut risque parce que nous n’avons pas eu d’exemple auparavant et donc si nous commençons à avoir de plus en plus de problèmes avec les équipages de conduite, bien et bien », a-t-il déclaré.

«Je connais les équipages de conduite et je sais ce qu’ils font – ils dorment. Ils passent généralement un jour ou deux et ils repartent. Ils ne se mélangent pas, ne dansent pas et ne vont pas aux fêtes. Ce n’est pas vraiment un risque élevé.

Wilkinson a doublé sa position et a répondu avec effronterie: « Vous connaissez évidemment des équipages différents pour moi. »

Le co-animateur Joel Creasy a pesé en disant « ouais pareil » avant que les panélistes ne rient.

Mais à la fin du segment, Wilkinson s’est excusée et a précisé qu’elle ne voulait pas manquer de respect aux équipages australiens.

«Je sens que je devrais continuer là-bas. Je connais tellement de bons équipages de conduite, aucun d’entre eux n’est des Qantas qui feraient la mauvaise chose », a-t-elle déclaré.

«Ce ne sont que quelques-uns de ces autres transporteurs aériens étrangers qui ne font peut-être pas la bonne chose.

Les commentaires de Wilkinson interviennent après que les autorités sanitaires ont révélé qu’une femme qui avait été testée positive au coronavirus mercredi l’avait « très probablement » attrapée dans les hôtels de quarantaine de Sydney où elle travaillait.

Le ministre de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazzard, a déclaré que les résultats du séquençage du génome ont révélé que la souche de virus ne faisait « certainement pas » partie d’une épidémie locale.

Les panélistes discutaient d’un agent de quarantaine de l’hôtel qui aurait attrapé le virus d’un équipage de conduite américain.

La souche est originaire des États-Unis et on soupçonne que la femme qui travaillait dans les hôtels de quarantaine Novotel et IBIS à Darling Harbour a contracté le virus d’un équipage aérien américain.

« Nous avions un équipage de l’air qui s’isolait dans le Novotel, d’une manière ou d’une autre, la personne qui faisait le travail domestique là-bas a attrapé le virus d’un membre de cet équipage particulier », a déclaré M. Hazzard.

L’État avait passé 26 jours sans aucun test positif avant l’infection de la femme mercredi.

L’employé de l’hôtel a fait six fois un trajet aller-retour de 50 km dans le train entre Minto dans le sud-ouest de Sydney et la gare centrale, puis a utilisé le tramway de la gare centrale à Darling Harbour – le tout potentiellement infectieux.