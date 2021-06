L’ancienne de REAL Housewives Of Beverly Hills Lisa Vanderpump s’est moquée de son ex-amie Dorit Kemsley.

Elle a déclaré dans un tweet supprimé depuis qu’elle « ne l’avait pas reconnue » après sa prétendue cure de jouvence en chirurgie plastique.

Dans un Tweet supprimé depuis, Lisa a écrit : « L’ignorer ? Je ne l’ai tout simplement pas reconnue lol.

Elle a partagé une capture d’écran de sa recherche Google « Dorit Kemsley avant après ».

Lisa a applaudi Dorit après le RHOBH star a accusé le Règles de Vanderpump star de l’ignorer dans un restaurant de Los Angeles.

Dorit a dit la semaine dernière épisode du podcast Teddi Tea Pod de Teddi Mellencamp : « Nous ne nous sommes pas dit un mot. [Lisa] savais que j’étais là. Je savais qu’elle était là.

« Nous n’avons jamais établi de contact visuel, nous ne sommes jamais allés l’un vers l’autre. »

Le temps des Bravolebrities sur RHOBH a pris une mauvaise tournure au cours de la saison neuf lorsque Kyle Richards a confronté Lisa à propos de la fuite d’une histoire sur leur ennemi commun Dorit et un chiot adopté de Vanderpump Dogs.

Dorit a expliqué comment sa relation avec Lisa a déraillé, partageant: « Elle a exprimé sa position très, très clairement, et c’est en dehors de la façon dont elle parle de nous, même intimement à nos amis, de ce qu’elle ressent à propos de [my husband PK Kemsley].

«Et moi et comment elle n’est vraiment pas intéressée par une amitié. Et c’est tout ce que j’ai besoin de savoir.

« J’aurais adoré que nous puissions trouver un moyen de raviver une amitié ou de surmonter toute animosité.

« J’aurais fait ça avec Lisa. Mais ce n’est pas ce qu’elle veut.

Au cours du dernier épisode de RHOBH, les femmes ont discuté de leurs expériences de chirurgie plastique lors d’un voyage à Lake Tahoe.

La conversation a commencé lorsque Kyle, 52 ans, s’est éloigné pour éternuer et a déclaré: « ‘Ils sont là-haut et ils me chatouillent, ils se balancent, parfois ils bougent et me chatouillent. »

Garcelle Beauvais, 54 ans, a alors demandé au groupe : ‘Combien de personnes se sont fait refaire le nez ici ?' »

le Bravo les stars ont été choquées par la question, alors que Dorit pris une gorgée de son cocktail en attendant que quelqu’un parle.

Erika Jayne puis a dit au groupe : « Je me suis fait refaire le nez quand j’avais 41 ans.

Dorit s’exclama alors : «Jamais eu de travail de nez! »





Les producteurs de l’émission ont ensuite partagé une photo de lycée de la star de Bravo à côté d’un cliché récent, qui montrait le changement radical de la forme et de la taille de son nez.

Lisa Rinna, 57 ans, Garcelle et Sutton Stracke, 50 ans, ont tous semblé choqués par la réponse de Dorit.

Lors d’une interview confessionnelle, Kyle a déclaré: « Je sais que le maquillage peut faire des merveilles et je vois que Dorit fait beaucoup de contours, mais je sais que la plupart des gens ici pensent qu’elle ment. »