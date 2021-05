LISA Vanderpump trouve des foyers pour les sauvetages dans la bande-annonce de la série Vanderpump Dogs.

La femme de 60 ans a expliqué sa passion pour sauver des chiens dans le nouveau spectacle Peacock.

Vanderpump Dogs, qui devrait faire ses débuts sur le service de streaming le 9 juin, suit la star de Bravo alors qu’elle amène les fans à l’intérieur de son West Hollywood Rescue Center.

La bande-annonce commence par le Vraies femmes au foyer de Beverly Hills alun ouvrant la porte du centre avant d’accueillir le public.

Alors que des clips montrent des chiens adorables jouant au centre, Lisa dit dans une voix off: « Nous avons créé ce centre de sauvetage et avec notre incroyable équipe, nous avons trouvé des foyers pour plus de 2 000 chiens. »

Elle explique ensuite comment elle trouve des gens pour emmener les chiots de sauvetage, déclarant: « C’est comme un processus de rencontre. Vous voulez avoir un peu de préliminaires avant d’aller jusqu’au bout. »

Lisa dit plus tard que son objectif est de faire en sorte que les chiens se sentent comme des «VIP», tandis que des clips montrent le Bravo star aidant une jeune fille et ses parents à trouver le bon chiot pour leur famille.

En plus de Lisa, le spectacle donnera également un aperçu de la façon dont les toiletteurs font leur travail.

Lisa explique dans une interview confessionnelle: «Nous devons être sûrs que c’est la meilleure option pour le chien.

« Il ne s’agit pas simplement de trouver quelqu’un d’attrayant de l’autre côté du bar. Ce n’est pas une aventure d’un soir. C’est une relation qui dure toute la vie. »

le Règles Vanderpump star a toujours été passionnée par les chiens, puisqu’elle a ouvert le centre en 2016 pour aider les chiots de sauvetage à trouver la meilleure maison possible.

La bande-annonce du nouveau spectacle de Lisa arrive une semaine après elle a montré un tatouage temporaire d’un pénis sur sa poitrine.

Lors d’un épisode récent de son émission Bravo Overserved, l’invité Steve-O a sauté sur l’occasion de donner à Lisa l’encre X-rated.

Elle a dit: «Je pense que je préfère l’avoir sur ma poitrine plutôt que sur mon visage», avant de demander désespérément: «Comment suis-je entré dans ce pétrin?

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a exclusivement rapporté que Max Boyens, membre du personnel de longue date de Lisa, a «démissionné» alors que les employés du restaurateur la qualifiaient de «bon marché» après la réouverture de TomTom a été repoussée.

Un initié a déclaré que Max – qui a travaillé avec Lisa pendant des années – a démissionné TomTom début mai.

Le gérant du bar était «furieux» contre Lisa et son mari / partenaire commercial Ken Todd avant qu’une «bagarre» n’entraîne sa sortie soudaine – selon la source.

Un informateur a expliqué: «Ils ne lui donneraient pas d’assurance maladie ou le salaire qu’il voulait. Lisa ne fournit pas de soins de santé à ses membres du personnel.

«Après des années et des années de travail acharné, il en avait assez alors qu’ils ne lui accordaient même pas assez de valeur pour l’assurance maladie.»

Un représentant de Max a confirmé qu’il avait démissionné, sans toutefois confirmer plus de détails.

Max, 27 ans, a été largement présenté ces dernières années de Vanderpump Rules en tant que directeur général de TomTom.