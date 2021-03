E! les téléspectateurs sont là pour une période folle!

Lisa Vanderpump promet aux fans des moments « vraiment amusants » et un « grand choix d’invités » sur son nouveau E! série Overserved With Lisa Vanderpump, qui débutera ce jeudi 18 mars à 21 h. L’hôtesse avec le plus de vin et de dîner des célébrités comme Joël McHale, Vivica A. Fox, Lala Kent, Trixie Mattel, Mario Lopez, Lance Bass, Cheryl Hines et bien d’autres encore et vous pouvez certainement compter sur du plaisir « vilain ».

« Tout le monde n’a pas été gaspillé, je veux dire que ça peut ressembler à ça, mais il y avait aussi des gens sobres », a déclaré Lisa à E! News exclusivement et a promis qu’elle et ses invités ont « joué dur » cette saison. « Mais il s’agissait de passer un très bon moment et [my daughter] Pandore et je suis allé au-delà pour le rendre aussi exquis que possible et chaque semaine, c’est un thème différent. «

Le restaurateur a ajouté: « Je pense que parce que peut-être les gens ont été enfermés ou peut-être parce que j’ai une très mauvaise influence sur eux, ils sont simplement devenus méchants avec moi. »