Lisa Vanderpump staffer Max Boyens ‘QUITS’ et la star de Pump Rules qualifiée de ‘bon marché’ par les travailleurs après l’ouverture retardée de TomTom

Max Boyens, employé de longue date de LISA Vanderpump, «QUIT» alors que le restaurant est critiqué par les travailleurs comme «bon marché» après que la réouverture de TomTom ait été repoussée, The Sun peut le révéler en exclusivité.

le Règles Vanderpump Le bouleversement de l’employé de la star survient alors qu’elle est accusée de ne pas fournir d’assurance maladie ou de salaires appropriés pour ceux qui travaillent chez elle Point chaud de Los Angeles.

Lisa Vanderpump qualifiée de « bon marché » par les employés travaillant dans ses restaurants de Los Angeles[/caption]

Max Boyens a quitté TomTom après avoir eu un désaccord avec Lisa et Ken ‘[/caption]

Les portes de TomTom restent fermées malgré la planification de la réouverture le mois dernier[/caption]

Un initié a déclaré en exclusivité au Sun que Max – qui travaille avec Lisa depuis des années – a démissionné TomTom pendant le weekend.

Le gérant du bar était «furieux» contre Lisa, 60 ans, et son mari / partenaire commercial Ken Todd avant qu’une «bagarre» n’entraîne sa sortie soudaine – selon la source.

Un informateur a expliqué: «Ils ne lui donneraient pas d’assurance maladie ou le salaire qu’il voulait. Lisa ne fournit pas de soins de santé à ses membres du personnel.

«Après des années et des années de travail acharné, il en avait assez alors qu’ils ne lui accordaient même pas assez de valeur pour l’assurance maladie.»

Un représentant de Max a confirmé qu’il avait démissionné mais n’a pas pu confirmer plus de détails.

Max, 27 ans, a été largement présenté ces dernières années de Vanderpump Rules en tant que directeur général de TomTom.

Max a été largement présenté dans les dernières saisons des règles de Vanderpump[/caption]

Le gérant du bar et la star de télé-réalité ont « quitté » le mangeur de Lisa Vanderpump pendant le week-end[/caption]

La personnalité de la télévision est partie parce qu’elle « ne reçoit pas de soins de santé ou ne paie pas correctement »[/caption]

L’année dernière, sa romance a été montrée avec l’hôtesse Sur Dayna Kathan – qui a quitté le Bravo série le mois dernier après une seule saison.

Il a été ajouté par la source proche du restaurant que « l’ouverture de TomTom est retardée parce que Lisa et Ken ne sont pas prêts. »

L’informateur a poursuivi: «Les propriétaires [Ken and Lisa] sont très bon marché avec leur argent.

«Soit ils n’en ont pas les moyens, soit ils en ont et choisissent de ne pas les dépenser car l’ouverture a été repoussée et les choses ne vont pas bien.

«Les propriétaires angoissent énormément chaque membre du personnel. La situation dans son ensemble est un gâchis.

Le bar-salon haut de gamme de West Hollywood est fermé depuis début 2020[/caption]

La réouverture de TomTom a été repoussée car l’établissement n’est « pas prêt », a déclaré l’initié[/caption]

Lisa a parlé de ses difficultés financières au cours de la dernière année[/caption]

Le mois dernier, The Sun a rapporté que TomTom avait initialement prévu de rouvrir après plus d’un an de fermeture «au plus tard» le 1er mai.

Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu – et le salon West Hollywood reste fermé sans date précise prévue pour l’ouverture de ses portes.

Le mois dernier, des rumeurs ont couru selon lesquelles le hotspot de Los Angeles appartenait à Tom Schwartz et Tom Sandoval aurait fermé définitivement en raison de problèmes financiers Suivant fermetures de pandémie.

Cependant, le directeur Richardson Chery précédemment confirmé que l’établissement rouvrira éventuellement ses portes avec quelques gros changements.

L’ancien RHOBH est copropriétaire de TomTom avec Tom Schwartz et Tom Sandoval[/caption]

La star de télé-réalité et son mari, Ken Todd, possèdent plusieurs entreprises ensemble[/caption]

Il a expliqué: «Lentement et régulièrement remporte la course. Mais nettoyer une année de poussière et tel est un processus. C’est beaucoup à nettoyer, ça fait une année complète!

«Nous travaillons 24 heures sur 24 pour préparer TomTom. J’ai rencontré Ken et Lisa.

«Même Lisa faisait le ménage! J’adore la façon dont elle participe à tout. »

Richardson – qui est aussi un acteur et producteur – a déclaré que le mari de Lisa, Ken, «a essayé de trouver d’autres domaines dans ses entreprises pour trouver du travail pour [staffers], afin que nous puissions recommencer à travailler. »

Richardson Chery a déjà taquiné les « grands changements » à venir sur TomTom[/caption]





Une fois que le restaurant haut de gamme et le bar rouvriront, il y aura «beaucoup de nouveaux changements», dont certains au menu, a-t-il promis.

En plus de «nouvelles boissons plus fortes et plus savoureuses», le restaurant fera également peau neuve.

«Maintenant, notre terrasse va être vraiment incroyable, avant qu’elle ne soit un peu petite, mais maintenant elle va faire peau neuve, je suis enthousiasmée par ça», Richardson – qui dirige également une organisation à but non lucratif Projet Elev8 – mentionné.