Lisa Vanderpump sous le feu après qu’un «  BUG a été découvert dans la bouteille de vin Vanderpump Rosé  »

LISA Vanderpump a fait face à des réactions négatives après la découverte d’un BUG dans sa bouteille de vin Vanderpump Rosé.

le Vraies femmes au foyer de Beverly Hills alun a choqué ses téléspectateurs avec un comportement sauvage dans sa nouvelle émission Overserved.

Un BUG a été trouvé dans le vin de Lisa Vanderpump[/caption]

Dans une série de photos obtenues par PageSix, plusieurs perce-oreilles ont été trouvés dans un lot de Vanderpump Rosé 2018 de Lisa.

Les bouteilles ont été livrées à un magasin d’alcools de Las Vegas, où les insectes ont été rapidement découverts se trouvant à l’intérieur du fond des bouteilles.

«Je recommande à tout le monde d’inspecter minutieusement toute bouteille de Vanderpump Rosé avant de l’acheter et de la consommer», a exhorté une source.

L’initié pensait que l’installation d’embouteillage était à blâmer pour la crise, car les insectes sont très probablement entrés dans les bouteilles en Provence, en France, où les raisins sont cultivés.

Plusieurs bouteilles contenaient les insectes perce-oreilles[/caption]

Lisa n’a pas encore commenté le problème[/caption]

Le distributeur du rosé, Palm Bay International, a lancé mercredi une déclaration affirmant ne pas avoir eu de telles plaintes dans le passé.

«C’est la première fois que nous en apprenons. Nous garantissons la qualité et l’intégrité des vins de notre portefeuille et exigeons des normes rigoureuses dans les installations de production et d’embouteillage avec lesquelles nous travaillons », a assuré un représentant de l’entreprise.

«Nous serions ravis de pouvoir entrer en contact directement avec la personne qui a rencontré ce problème, car en cinq ans de vente de ce produit, nous n’avons jamais reçu de plaintes de détaillants ou de clients de cette nature. Merci! »

Lisa Vanderpump, 60 ans, n’a pas encore commenté la situation terrifiante.

La pompe a été temporairement suspendue en mars[/caption]

Ils ont depuis rouvert[/caption]

En mars, la star de Bravo a rencontré plus de complications en matière d’hospitalité lorsque son restaurant de Los Angeles, Pump, a été suspendu de l’ouverture après avoir omis de payer une amende de 250 $ liée aux taxes.

«Tellement important, digne d’un titre… n’a jamais dit personne. Décidément », a-t-elle tweeté sarcastiquement, ajoutant:« 10 000 [sic] les restaurants ont fermé pour de bon.

Lisa s’est engagée dans comportement sauvage dans son émission Overserved, où elle accueille et reçoit des convives célèbres.

Au cours de l’épisode de la semaine dernière, le restaurateur a invité la star de Jackass Steve-O à la table, qu’elle a laissé dessiner un tatouage temporaire d’un pénis sur sa poitrine pendant la soirée.

Steve-O et la comédienne Margaret Cho ont été obligés de courir sur des flotteurs à travers la piscine de Lisa dans un jeu de style olympique.

La personnalité de la télévision britannique a remporté le concours, car Lisa lui a ensuite permis d’encrer la poitrine.

«Je pense que je préfère l’avoir sur ma poitrine plutôt que sur mon visage», a avoué l’hôtesse, avant de demander: «Comment suis-je entré dans ce désordre?»

Plus tard dans la nuit, Steve-O a été forcé de renifler de la poudre de chili, tandis que Lisa regardait joyeusement.

« Je me sens tellement mieux à propos de la merde sur ma poitrine, » rit-elle.

Lisa a récemment parlé d’elle état émotionnel et mental sur Real Housewives, comme elle a admis que «tous les combats» l’ont mise dans un «trou noir».

«J’ai trouvé cela très difficile, un trou sombre pour sortir», a-t-elle déclaré à HollywoodLife.





«Le deuil prend un certain temps, mais vous vous en sortez, et les choses commencent à s’améliorer et même chez les femmes au foyer.

«Tous les combats, ce n’est tout simplement pas quelque chose que je recherche et que je voulais faire de ma vie», a avoué la mère de deux enfants.