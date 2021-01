« Je n’avais jamais entendu ce podcast. C’était [something] Je n’avais jamais entendu « , a-t-elle dit. » Il y a un gros casting et ils partent tous faire ces interviews. Je n’en entends aucun. Donc, cette histoire n’était jamais parvenue à mes oreilles. Bien sûr, peu importe ce dont ils parlaient à l’époque, ils trouvaient drôle parce qu’ils disaient: « Oh oui, nous avons fait ceci, nous l’avons fait. » Mais je n’ai certainement jamais entendu cela. Je n’ai écouté aucune de leurs interviews, très franchement. «

Lisa a également abordé un incident controversé en 2018 où Stassi a publié une photo d’histoire Instagram de sa tenue avec la légende «nazi chic», ajoutant: «Oh mon Dieu, et puis il y a eu des choses quand elle avait dit nazi. Elle peut dire des choses que sont provocantes, très provocantes. Ayant fait vivre ma famille pendant la Seconde Guerre mondiale et les nazis et étant dans la maison, la maison de mes grands-parents a été bombardée pendant la guerre.