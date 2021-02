« Surpassé avec Lisa Vanderpump » Première le 18 mars sur E!

L’invitation à dîner dont vous n’auriez jamais cru avoir besoin.

Le vendredi 5 février, E! a sorti la première bande-annonce du Lisa Vanderpump– spectacle en plomb, Surpassé avec Lisa Vanderpump. Le spectacle, qui débute le 18 mars, suit la restauratrice chic alors qu’elle divertit une variété d’invités célèbres, y compris Lance Bass, Joël McHale, Mario Lopez, Vivica A. Fox et plus encore – pour dîner chez elle, Villa Rosa.

« Eh bien, bonjour. Je vous invite à un dîner intime, » le Règles de Vanderpump star dit dans la nouvelle séquence ci-dessus. « Et, pour que ce soit parfait, j’ai quelques règles. »

Selon l’ancien Vraies femmes au foyer de Beverly Hills star, « vous devez vous casser les fesses pour que le décor soit absolument fabuleux, les invités doivent être méchants mais, l’hôtesse le plus toujours être plus méchante. » Et il semble que Vanderpump prenne ces règles très au sérieux comme elle l’a vu Dépassé caméra.

Quant aux invités coquins? McHale plaisante sur le vol de l’impressionnante collection de vins de Vanderpump.