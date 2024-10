Lisa Vanderpump est exclue des règles de la pompe

26

Lisa Vanderpump aurait été expulsée de la série qu’elle a contribué à créer.

Selon un nouveau rapport, l’homme de 64 ans Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills ancien, qui a agi en tant que producteur exécutif de Règles de Vanderpump depuis son lancement en 2013, le temps d’écran sera probablement réduit lorsque la série reviendra pour sa 12e saison.

« J’ai entendu dire… Bravo a essayé de pousser Lisa Vanderpump hors de la série », Théa de Sousaqui a récemment publié Le livre-questionnaire non officiel sur les règles de Vanderpumpdit Le soleil américain le 28 octobre. « Tout d’abord son salaire, [the] numéro qu’elle ajoute à la série, deuxièmement, sa pertinence, les acteurs ayant quitté ses restaurants.

Comme les fans s’en souviendront, quand Règles de la pompe a commencé, il était basé au SUR Lounge de Lisa à West Hollywood. Mais maintenant, 11 saisons plus tard, aucun membre du groupe d’origine ne travaille au restaurant. L’implication de Lisa n’a donc plus autant de sens qu’avant.

« Depuis la saison dernière, ils ont essayé de minimiser ses contacts avec la série. C’est ce que fait Bravo. Cela n’a rien à voir avec le casting. Les gens perçoivent donc que c’est Lisa qui prend ses distances, et ce n’est pas le cas. C’est l’inverse », a expliqué Thea. «C’est la série qui essaie de se distancer de Lisa. Elle est maintenant au niveau d’une guest star sur Vanderpump. C’est beaucoup moins d’argent.

Selon Thea, alors que les producteurs envisagent la saison 12, après au moins un report du tournage, la série devient tout simplement trop chère pour la chaîne, avec des membres du casting comprenant Ariana Madix39 ans, gagnerait environ 600 000 dollars par an.

« Vous pouvez imaginer à quel point Bravo sous l’eau est juste en termes de paiement de ce casting, et c’est le problème depuis le printemps », a expliqué Thea. « C’est la raison pour laquelle ils n’ont pas tourné pendant l’été. Ils ne pouvaient pas gérer les mêmes contrats. Ils ont donc dû commencer à négocier [with] et essayer de faire passer les gens du statut d’acteur principal à celui d’« ami », ce qu’ils avaient essayé de faire à plusieurs reprises. [of] saisons avant.

Bien qu’un porte-parole de Bravo ait nié les potentielles rétrogradations du casting, déclarant : « Il n’y a absolument aucune vérité dans ce reportage », Lisa n’a pas filmé autant avec le groupe dans la saison 11, n’étant vue que dans quelques instants chez elle.

Pourtant, lors d’une interview accordée au US Sun plus tôt cette année, elle a juré : « Nous reviendrons ».