Les fans de Lisa savent qu’elle adore les animaux. Non seulement elle a plusieurs chiens, mais elle a également un certain nombre de tortues, de cygnes et de deux poneys miniatures.

En mai 2017, la star et son mari ont ouvert le centre de sauvetage Vanderpump Dogs à Los Angeles, en Californie. Le couple a également cofondé la Vanderpump Dog Foundation, qui aide à sauver et à fournir un traitement médical aux chiens abandonnés.

Dans une interview avec E! News, elle a expliqué pourquoi il était si important pour elle et Ken de créer l’organisation.

«Ken et moi nous sommes battus pour le genre de traitement plus humain des chiens dans le monde», avait-elle déclaré à l’époque. « L’une des pièces du puzzle était vraiment d’ouvrir un centre de sauvetage, mais nous voulions ouvrir un centre de sauvetage qui n’était pas vraiment déprimant et je sais que cela ne ressemble à rien d’autre que vous n’avez jamais vu. »