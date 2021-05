L’ancienne REAL Housewives of Beverly Hills, Lisa Vanderpump, aurait envoyé une note de 132 $ à la table de son ennemi Kyle Richards.

le anciens besties apparemment se sont rencontrés lors d’un accrochage dans un point chaud de Los Angeles.

Selon TMZ, Lisa a envoyé la facture à la table de Kyle comme une farce alors qu’ils dînaient tous les deux au SHU à LA.

Kyle était avec un producteur exécutif de Bravo, qui a également travaillé sur Lisa’s E! spectacle, Surévalué, et elle était avec son mari, Todd.

Lisa s’est assurée de laisser ses informations de carte de crédit et son pourboire si Kyle ne recevait pas la blague avec tendresse, et elle a en effet refusé de payer la facture de son ancien coéquipier.

Lisa a récemment dit HollywoodLife elle luttait contre la dépression pendant son départ RHOBH: «J’ai trouvé ça très difficile, un trou sombre pour sortir.

«Le deuil prend un certain temps, mais vous vous en sortez, et les choses commencent à s’améliorer et même chez les femmes au foyer.

«Tous les combats, ce n’est tout simplement pas quelque chose que je recherche et que je voulais faire de ma vie.»

L’amitié des Bravolebrities a pris une tournure pour le pire au cours de la saison neuf lorsque Kyle a confronté Lisa au sujet de la fuite d’une histoire sur leur frenemy mutuelle Dorit Kemsley et un chiot adopté par Vanderpump Dogs.

En décembre dernier, Lisa et Kyle se sont également rencontrés à Shu.

Le spectateur a déclaré à Life & Style: « C’est un petit restaurant, donc ils n’étaient qu’à quelques tables de distance. »

«Tout le monde les regardait. C’était comme attendre qu’une bombe éclate.





«Vous pourriez couper la tension avec un couteau», a conclu l’initié.

Tout au long du repas, la source a révélé que Lisa avait procédé à un sourire passif-agressif à son ex co-star avant de lui tirer des regards sales.

« Lisa souriait d’un air narquois et tirait sur Kyle des regards de mort pendant que Kyle faisait semblant de ne pas le remarquer », a déclaré l’initié.

«Il est évident qu’ils ne seront plus jamais amis.»