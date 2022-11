Lisa Su, PDG d’Advanced Micro Devices (AMD), à propos de l’acquisition de Xilinx

La PDG d’Advanced Micro Devices (AMD), Lisa Su, estime que l’acquisition du blockbuster Xilinx par le concepteur de puces s’est déroulée comme prévu depuis sa clôture en février, avec plus d’avantages à l’horizon. L’achat de Xilinx a aidé AMD à diversifier davantage ses activités en dehors des ordinateurs personnels, renforçant considérablement la capacité de l’entreprise à aider des industries telles que l’aérospatiale, l’automobile et les télécommunications. Cela s’ajoute à la poussée pluriannuelle d’AMD autour du centre de données, une raison centrale pour laquelle nous apprécions les perspectives à long terme de la société malgré notre vision plus prudente des stocks de puces à l’heure actuelle. “Les choses se sont très bien passées. Notre thèse d’acquisition s’est déroulée exactement comme nous l’espérions”, a déclaré Su mercredi dans une interview à CNBC, un jour après que la holding Club a annoncé ses résultats du troisième trimestre dans un environnement macroéconomique difficile pour les sociétés de semi-conducteurs. Les résultats ont été légèrement plus faibles que prévu par les analystes, même si AMD a annoncé des chiffres préliminaires décevants début octobre. Bien qu’en deçà des estimations, les revenus du troisième trimestre ont augmenté de 29 % pour atteindre 5,57 milliards de dollars. AMD s’attend à ce que les revenus du quatrième trimestre d’environ 5,5 milliards de dollars soient à peu près stables d’un trimestre à l’autre. Les deux seuls segments où AMD voit ses revenus augmenter de manière séquentielle au quatrième trimestre sont les centres de données et ce qu’il appelle “intégré”, qui abrite les ventes de Xilnix dans les industries susmentionnées et d’autres telles que la défense. En revanche, la direction s’attend à ce que les marchés finaux traditionnels d’AMD – les PC et les jeux, principalement du côté des cartes graphiques – connaissent une nouvelle faiblesse au quatrième trimestre par rapport au troisième. Cela démontre comment la stratégie de diversification de l’entreprise peut fonctionner lors de ralentissements cycliques, que l’industrie des semi-conducteurs est connue pour connaître de temps à autre. Ses domaines d’intérêt les plus récents – les centres de données et l’embarqué – se maintiennent pour l’instant alors qu’il existe des faiblesses dans certaines parties des marchés finaux axés sur le consommateur de l’entreprise. Bien qu’il ne soit pas clair quand ces temps difficiles dans le secteur des puces prendront fin, Su a déclaré à Jim Cramer que le couple AMD-Xilinx a le potentiel de s’améliorer encore grâce aux synergies de propriété intellectuelle. Après tout, cela fait moins d’un an que les entreprises ont commencé à partager un même toit. “Grâce au portefeuille Xilinx, nous avons pu contribuer à accélérer la croissance de ce [embedded] entreprise lorsque vous regardez la chaîne d’approvisionnement et toute la demande pour ces produits. Cela a très bien fonctionné », a déclaré Su. « Je suis en fait encore plus enthousiasmé par ce que nous verrons à l’avenir alors que nous intégrons certains de nos produits avec l’IP du processeur AMD avec une partie de l’IA Xilinx et d’autres IP d’accélération. . Nous pensons que ce sera un portefeuille fantastique.” Jusqu’à présent, l’activité de centres de données d’AMD s’est avérée “relativement résistante” face aux vents contraires économiques, a déclaré Su, en croissance de 45 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre. Au deuxième trimestre, les revenus du centre de données se sont élevés à 1,5 milliard de dollars, en hausse de 83 % par rapport à 2021. Comme mentionné, AMD s’attend à ce que les revenus du centre de données au cours de son quatrième trimestre actuel dépassent les 1,6 milliard de dollars qu’il a générés au cours des trois mois clos le 24 septembre. AMD est s’apprête à dévoiler sa dernière puce de centre de données la semaine prochaine, appelée Genoa, relevant de la marque de processeurs de serveur Epyc de l’entreprise.Il s’agit d’un développement notable dans la bataille de parts de marché de l’entreprise avec Intel (INTC) car sous la direction de Su, AMD a tenté de être cohérent dans la fourniture d’innovations de produits sur le marché. La puce de centre de données de nouvelle génération d’Intel, appelée Sapphire Rapids, a subi des retards et devrait maintenant être lancée l’année prochaine. Ces dernières années, AMD a profité des faux pas d’Intel. AMD a commencé quelques expédier ents de puces Genoa pour “sélectionner les clients”, a déclaré Su lors de l’appel sur les résultats de mardi soir. La production s’accélère au quatrième trimestre. “Je pense [Genoa] continue de nous donner de la force dans les centres de données cloud, ainsi que dans l’entreprise”, a déclaré Su à CNBC mercredi. “Ce que nous voyons ici, c’est que nous étendons vraiment notre avance en ce qui concerne non seulement les performances, mais aussi l’importance de la puissance l’efficacité, en particulier aujourd’hui lorsque les prix de l’énergie augmentent partout dans le monde.” Il convient également de noter que si les restrictions américaines sur certaines ventes de puces haut de gamme à la Chine ont nui aux sociétés de semi-conducteurs comme Nvidia (NVDA), AMD a réitéré sur ses post-bénéfices conférence téléphonique mardi soir que ces changements de règles ne seront pas importants pour son activité. C'est la même chose qu'AMD a déclarée lorsque les mesures d'exportation du gouvernement ont été révélées pour la première fois fin août. Lisa Su, présidente et chef de la direction d’AMD David A. Grogan | CNBC