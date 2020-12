Lisa Snowdon se sent plus confiante que jamais après avoir abandonné l’alcool et s’être tournée vers un régime végétalien.

L’ancienne mannequin, 48 ans, a décidé de changer ses habitudes alimentaires et de boire dans le but de «réinitialiser» son corps et de contribuer à améliorer sa qualité de sommeil.

Lisa – qui ne se pèse jamais et dit qu’elle n’a pas changé ses habitudes alimentaires pour perdre du poids – s’est rendue sur Instagram jeudi pour partager sur son coup de pied de santé et a dit qu’elle estimait qu’elle avait perdu une pierre depuis qu’elle avait fait des choix plus sains dans la cuisine.

Cette animatrice du segment de la mode du matin a présenté les résultats enviables de sa transformation sur l’application de partage de photos en posant dans un haut court à imprimé serpent gris et des leggings assortis.







(Image: lisa_snowden / Instagram)



Elle a également mis en ligne un cliché où elle n’a pas posé car elle a dit à ses fans qu’elle voulait « laisser tout sortir » afin d’être transparente sur les médias sociaux et les normes de beauté.

Lisa a tapé: « Je n’ai pas été alcoolisée pendant 3 semaines maintenant et à peu près sur un régime à base de plantes pendant environ 6 semaines – Il ne s’agissait pas de perdre du poids, ce n’était pas censé durer si longtemps, il s’agissait de réinitialiser, d’améliorer la qualité de mon sommeil et essayer de freiner mes envies de sucre en milieu d’après-midi.

«Je ne me pèse pas, je ne possède même pas de balance, car je sais à quoi je ressemble et je serais sur et en dehors la plupart des jours, ce que je ne pense pas être sain pour moi, mais je sais que j’ai perdu du poids.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



« Je peux dire à la façon dont mes vêtements vont. Peut-être une pierre qui sait ….. Je vais aussi vous dire que les photos que vous voyez sur Instagram sont les retouchées, parfois retouchées, filtrées, retenues tout, y compris votre souffle jusqu’à ce que vous ayez pris la photo, tendez le tout, puis passez à la deuxième photo où vous laissez tout traîner.

« Mon corps quel que soit l’angle ne me repousse pas, et à presque 49 ans je suis fier de cette attitude, je suis accepté. Les vergetures, l’histoire qu’elles racontent, j’ai vraiment de l’amour et du respect pour tout mon corps. traversé, les maladies, les opérations et la force dont il dispose au jour le jour. «

Elle a poursuivi: « Ne vous méprenez pas, je veux toujours prendre soin de moi du mieux que je peux. Rester en forme et en bonne santé, bien manger, faire de l’exercice et essayer de combattre la gravité, une mission presque impossible! Hahaha! Juste un petit corps- post positif par un jeudi matin froid. «







(Image: Getty Images)



Lisa a récemment partagé qu’elle devenait plus confiante à mesure qu’elle vieillissait.

Plus tôt cette année, elle a déclaré à Mirror Online: «Je pense qu’il y a un élément d’acceptation de soi et que vous arrivez à l’âge où vous arrêtez de vous inquiéter autant.

« De toute évidence, nous voulons tous être à notre meilleur et être les meilleures versions de nous-mêmes, mais évidemment, vous ne voulez pas trop stresser à ce sujet tant que vous vous sentez bien et que vous avez de l’énergie et que vous êtes en bonne santé, c’est un facteur si important pour se sentir bien tous les jours et vous vous souciez moins des petites choses. «

