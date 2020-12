Dans cet épisode d’Interview, nous sommes rejoints par Lisa Scott Lee, une des membres du groupe pop britannique Steps et l’un des partenaires fondateurs de Dubai Performing Arts.

Jane Witherspoon:

Vous venez de vous remettre avec Steps. Vous êtes sur les talons d’une tournée d’arrêt de sifflet. Comment ça va?

Lisa Scott Lee:

Nous venons de sortir notre nouvel album, «What the Future Holds», qui n’était que la semaine dernière. Et je suis très fier de dire qu’il est entré dans les charts iTunes au premier rang.

Numéro deux dans les charts britanniques, et c’était le numéro trois en Australie et le numéro cinq en Indonésie et un peu partout dans le monde, nous avons eu beaucoup de succès avec, donc je oui, c’est vous m’avez surpris à un moment où je me sens très béni et reconnaissant.

Nous sommes ensemble depuis 23 ans maintenant. Nous avons donc fait une pause il y a quelques années. Et je pense que, vous savez, le truc pour nous, c’est que notre base de fans est tellement fidèle. Et ils ont continué à demander, quand revenez-vous? Et je pense vraiment que nous pensions que l’option la plus simple serait de sortir un autre plus grand succès et cela aurait été la voie la plus facile.

Mais nous voulions offrir quelque chose de nouveau aux fans et en tant qu’artistes, c’est formidable de chanter tous vos vieux tubes, mais lorsque vous jouez et que vous faites une tournée dans le monde, c’est aussi agréable d’avoir de la nouvelle musique et de la musique fraîche.

Nous avons donc enregistré le nouvel album et la chanson titre, la seule chanson a été écrite par Sia What the Future Holds. Je suis donc un grand fan de Sia, donc c’est merveilleux d’avoir un morceau de Sia sur l’album.

Jane Witherspoon:

Pensez-vous que l’industrie a énormément changé depuis vos débuts et quelle a été cette évolution pour vous?

Lisa Scott Lee:

Vous savez, honnêtement, nous avons vu de tels changements et cela a tellement évolué depuis 1997. Premièrement, il n’y avait pas Internet. Nous n’avions pas de médias sociaux. Vous savez, la technologie a tellement évolué et c’est une chose merveilleuse.

Évidemment, vous avez le pour et le contre des médias sociaux, mais de notre point de vue, c’est une discussion instantanée et vous obtenez un retour instantané des fans car si vous sortez un single, nous pouvons entendre tout de suite ce qu’ils en pensent. .

Et aussi quand nous partons en tournée, nous regardons les sites de streaming pour voir quelles chansons sont les plus populaires. Ainsi, lorsque nous assemblons notre setlist, nous pouvons voir exactement ce que le public veut.

Jane Witherspoon:

Covid a eu un impact sur tout le monde et chaque industrie, chaque foyer. Pourquoi devrions-nous soutenir les arts? Dans certains pays, ils demandent aux gens de se recycler.

Lisa Scott Lee:

Il y a tellement de gens et d’artistes talentueux dans le monde, partout dans le monde. Ils ont eu la même formation que moi.

J’ai donc chanté et dansé depuis l’âge de trois ans, et j’ai, j’ai obtenu tous mes diplômes, mes examens et mes danses, puis j’ai auditionné pour Italia Conti, l’école de scène de Londres, et c’est là que j’ai terminé ma formation, et Je suis devenu professeur de danse.

Je suis donc un enseignant qualifié, ce qui me permet de faire cela, dont nous allons parler. Et, vous savez, cela prend des années et des années de dévouement et de passion et il y a tellement de gens là-bas dans la même position que moi.

Et je me sens vraiment chanceux que Steps travaille toujours et que nous puissions jouer. Et évidemment, c’est différent à la minute et nous devons tous suivre les règlements et rester en sécurité et ainsi de suite. Mais je pense que le théâtre, le cinéma et la musique, c’est le divertissement dont les gens ont besoin en ce moment.

Jane Witherspoon:

Était-ce différent une fois que vous en êtes arrivé à ce que vous pensiez que ce serait? Parce que vous dites que votre premier amour est la performance. Et avec cela vient la ramification de la renommée. Ce n’est pas toujours un joli côté. Cela vous a-t-il ouvert les yeux sur un autre aspect de l’entreprise?

Lisa Scott Lee:

Ouais, je pense que ça peut être très difficile. Il y a beaucoup de pressions sur les pop stars, les stars du sport, vous savez, n’importe qui vraiment dans notre domaine et dans nos industries.

Et je pense que c’est tellement difficile parce que lorsque vous vous êtes entraîné toute votre vie pour quelque chose qui est le premier ministre, vous savez, c’est la chose la plus importante qui soit, vous êtes une raison naturelle de le faire.

Mais évidemment, lorsque vous êtes dans un groupe pop à succès et que nous avons des numéros un et que nous avons fait le tour du monde, ce qui est tout simplement merveilleux, je pense que c’est difficile lorsque vous commencez à avoir l’intrusion de la presse et qu’il y a définitivement un côté négatif à la célébrité. Mais pour moi, je n’ai jamais insisté là-dessus.

Jane Witherspoon:

Dites-moi ce qui vous a amené à Dubaï. Nous sommes à la Dubai Performing Arts School, que vous avez contribué à créer. Comment est-ce arrivé?

Lisa Scott Lee:

Mon mari Johnny et moi et nos deux enfants, Jaden et Star Lily avons déménagé ici en 2011. La raison pour laquelle nous sommes sortis était parce que nous sommes venus en vacances et nous sommes tombés amoureux de Dubaï et nous avons acheté une place sur The Palm.

Et après quelques années, nous avons constaté une lacune sur le marché pour une école des arts du spectacle telle que DPA. Et parce que j’ai formé Italia Conti Theatre à Londres et que Johnny s’est formé au Performers College – deux collèges professionnels, très prestigieux.

Nous avons juste senti qu’il y avait un créneau ici et que les enfants avaient envie de jouer. Et je pense aussi qu’il y a tellement d’avantages pour les enfants qui jouent, comme le renforcement de la confiance, les compétences sociales, ainsi que la prise de parole en public. Quel que soit le domaine dans lequel ils vont se lancer dans leur carrière lorsqu’ils seront plus âgés. C’est juste de l’honnêteté. Ce sont des compétences de vie.

Jane Witherspoon:

Au cours des trois dernières années également, vous avez pu agrandir votre nouvelle maison.

Lisa Scott Lee:

Nous avons été très chanceux. Nous sommes soutenus par Taaleem et ils sont l’un des principaux conseils d’administration des écoles et de l’éducation ici à Dubaï, à Abu Dhabi et aux Émirats arabes unis. Et ils aiment ce que nous faisons. Et donc ils nous ont demandé de venir offrir nos cours d’arts du spectacle au sein de leurs écoles. Nous sommes très actifs ici.

Nous sommes ouverts six jours par semaine pour organiser des cours pour les enfants de trois à 18 ans. Et en fait, nous venons de lancer notre BTEC dans les arts de la scène ici dans l’école de Dubai British School Jumeirah Park. Et c’est le premier BTEC et le niveau trois des arts de la scène dans tout le Moyen-Orient des Émirats arabes unis.

Jane Witherspoon:

Qu’est-ce que ça fait pour vous quand vous êtes devenue maman et que vous avez dû équilibrer et jongler avec cette carrière professionnelle avec vos enfants?

Lisa Scott Lee:

Ce n’est pas facile. Et comme tout parent qui travaille là-bas le sait et c’est toujours un équilibre que j’essaie de trouver. Et si je suis honnête, je trouve parfois cela difficile parce que j’ai mon chapeau de directeur DPA ici à Dubaï et ensuite je saute dans un avion. Par exemple, nous nous sommes récemment envolés pour Londres pour enregistrer la Royal Variety Performance, qui est une telle distinction.

C’est un événement et une performance incroyables de faire partie et de se produire pour la famille royale au Royaume-Uni et toutes les stars qui apparaissaient dans la série. Alors parfois c’est étrange parce que je suis ici en tant que principal et que tout le monde m’appelle Miss Lisa. Et puis j’y vais, je saute dans un avion et je suis à nouveau une pop star.