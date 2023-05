Lisa Rinna a révélé qu’elle avait commencé à recevoir des menaces de mort au cours de ses dernières saisons de « The Real Housewives of Beverly Hills ».

Rinna a affirmé que la nature « volatile » de l’émission et du « monde lui-même » avait conduit à sa sortie de l’émission de télé-réalité après huit saisons. L’actrice a rejoint la franchise dans la saison cinq.

« Je ne voulais pas vivre comme ça. Je ne pense pas que ce soit sain », a déclaré Rinna au magazine ES de The Evening Standard. « La façon dont la base de fans réagit à la série n’est plus la même que lorsque j’ai commencé. Je veux dire, nous recevions des menaces de mort. »

« Certaines des choses les plus horribles que j’ai jamais vues imprimées de ma vie, et c’est une émission de téléréalité ! C’est une émission stupide ! » elle a continué. « J’ai pensé: ‘Il est temps d’y aller.’ Je ne sais pas combien de temps cela peut encore exister dans l’air du temps, pour être honnête avec vous. »

La décision de Rinna a ensuite été validée par sa défunte mère Lois, décédée en 2021.

« Elle est venue vers moi », a affirmé Rinna. « C’est tellement fou, parce que la moitié du monde le croira, la moitié du monde dira : ‘C’est tellement bizarre.’ Je dormais et je l’ai entendue me dire : « Il est temps que tu partes. » »

« J’en ai parlé à une voyante, et elle m’a dit : ‘Oh oui, elle est venue me voir et m’a dit ça. Elle veut que tu sois heureux et que tu poursuives ton rêve, mais elle dit qu’il est temps que tu partes.’ Je n’ai jamais dit ça à personne, sauf au médium. Je suis guidé par ma mère, c’est sûr.

Rinna a annoncé ses adieux de « The Real Housewives of Beverly Hills » en janvier.

« C’est le travail le plus long que j’ai occupé en 35 ans de carrière, et je suis reconnaissant à tout le monde chez Bravo et à tous ceux qui sont impliqués dans la série », a déclaré Rinna dans une déclaration au magazine People à l’époque. « Ça a été une course amusante de huit ans, et je suis excité pour ce qui va arriver ! »

La star de Bravo, Andy Cohen, a réfléchi à la sortie de Rinna, disant qu’il espérait que c’était une « pause » et avait prédit que la star de télé-réalité « reviendrait » à un moment donné.

Avant d’apparaître dans « The Real Housewives of Beverly Hills », Rinna était une actrice de télévision. Elle est surtout connue pour ses rôles dans « Days of Our Lives » et « Melrose Place ».

Rinna est mariée à l’acteur Harry Hamlin depuis 1997. Le couple partage deux filles; Delilah Belle et Amelia Gray.

