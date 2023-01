Lisa Rinna quitte “Real Housewives of Beverly Hills”: déclaration – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : bravo

C’est officiel: Lisa Rina n’est plus un acteur sur Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills. Lisa, 59 ans, a annoncé son départ de la série télé-réalité Bravo après 8 saisons le 5 janvier avec la déclaration suivante à GENS, “C’est le travail le plus long que j’ai occupé en 35 ans de carrière et je suis reconnaissant à tout le monde chez Bravo et à tous ceux qui sont impliqués dans la série. Cela a été une course amusante de huit ans et je suis excité pour ce qui est à venir !

Le média affirme qu’une décision a été prise car son contrat a expiré à la fin de la saison dernière, et après que Lisa ait pesé ses options et ses obligations commerciales, elle et Bravo ont “mutuellement décidé” qu’elle ne reviendrait pas à l’émission pour sa 13e saison.

C’est sûr de dire beaucoup (mais pas tous) de RHOBH les fans seront heureux que Lisa quitte la série. Dans la saison 12, l’ancienne star du feuilleton a ciblé le favori des fans Kathy Hilton sur certaines choses terribles que Kathy a peut-être dites ou non lors d’une diatribe hors caméra lors du voyage du casting à Aspen. Lisa a affirmé que Kathy avait dit qu’elle voulait “détruire” sa sœur, Kyle Richardssa famille, Bravo, et sa RHOBH castmates pendant la diatribe présumée, mais Kathy a nié avoir dit l’une de ces choses.

Le drame a atteint son paroxysme lors de la réunion, où Kathy a dénoncé le comportement souvent problématique de Lisa dans la série, la qualifiant de “la plus grande brute d’Hollywood”. Lisa a également mis à rude épreuve sa relation avec Kyle après s’être interposée entre la relation de la sœur. La dernière saison de Lisa RHOBH a également vu la maman de deux enfants s’affronter avec son ancien ami Sutton Stracke et faire face à la mort de sa mère Loïs. Lisa a terminé la saison dans les meilleurs termes avec Erika Jayne et Diana Jenkins.

À BravoCon 2022, Lisa a en fait été huée par des fans pendant RHOBH panneau du casting. L’épouse de Harry Hamlin a répondu en renversant la foule alors qu’elle se dirigeait vers son siège. Après l’incident, Lisa a dit Divertissement ce soir qu’elle « aimait » se faire huer. “Tout le monde était si inquiet pour moi et je me disais ‘Pourquoi es-tu inquiet. C’est fabuleux », a-t-elle également déclaré. «Je suis comme un lutteur. Je pense que je l’ai fait.

Lisa Rinna se fait huer en marchant sur scène à #BravoCon 💎 #RHOBH pic.twitter.com/hNgudIl5MK – Gibson Johns (@gibsonoma) 14 octobre 2022

Lisa a rejoint le casting de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills pour la cinquième saison de l’émission, aux côtés d’une autre actrice Eileen Davidson. Lisa a eu une querelle notable avec la sœur de Kyle et Kathy Kim Richard sur le spectacle. Elle a également eu une brouille avec son ancien ami Denise Richardsqui a qualifié Lisa de “cruelle et vindicative” sur les réseaux sociaux pendant la saison 12.

