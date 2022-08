Lisa Rinna pleure la mort de sa mère – Récapitulatif – Hollywood Life

Voir la galerie





Après Dorit et PK Kemsley ont fait leurs débuts avec de nouvelles dents lors de l’épisode du 10 août de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills, ils ont décidé d’organiser un dîner de charité au profit des sans-abri. L’association vise en fait à aider les sans-abri sans dents à retrouver le sourire. Dorit a révélé qu’elle était inspirée de rejoindre le conseil d’administration après avoir réparé son propre ensemble de chompers, et nous pensons que c’est une douce façon pour elle de redonner à la communauté.

Quoi qu’il en soit, Dorit et PK ont invité toute la bande chez eux, y compris un invité très spécial. Mais avant que quiconque puisse rencontrer cette personne mystérieuse, Lisa Rina et Sutton Stracke est entré dans un autre combat. C’était en fait Kyle Richard qui a initié la prise de bec – avant le dîner, Kyle a demandé à Lisa si elle avait vraiment dit à Sutton de “sortir le f ***” de sa maison la semaine dernière, et Lisa a dit qu’elle ne l’avait pas fait. Mais Sutton a dit que oui, alors quand tout le monde était dans la même pièce ensemble, Kyle les a exhortés à remettre les pendules à l’heure.

Lisa a essayé d’expliquer pourquoi elle avait demandé à Sutton de quitter sa maison – même si elle affirmait toujours qu’elle n’avait pas utilisé le mot f *** – et cela a juste conduit à un grand match hurlant devant tous les invités de Dorit, qui comprenait des gens de l’organisme de bienfaisance et son propre dentiste, qui a dit qu’il donnerait un sourire gratuit à une personne dans le besoin.

Heureusement pour ces invités, cependant, Dorit a demandé à Lisa et Sutton de mettre une pause dans leur combat afin que tout le monde puisse profiter d’une performance de l’invité spécial de la nuit – Mélissa Etheridge! Elle a chanté “Come To My Window”, et ça a ému tout le monde. À tel point, en fait, qu’une fois qu’elle a eu fini, Lisa a refusé de se battre avec Sutton.

#RHOBH Aperçu: Sutton prévient Crystal que les femmes parlaient de son dysfonctionnement érectile pic.twitter.com/If0ajLv48H – Reines de Bravo (@queensofbravo) 10 août 2022

La colère de Lisa s’est rapidement transformée en larmes, car elle a révélé qu’elle souffrait “beaucoup” depuis la mort de sa mère. Elle a dit qu’elle dirigeait une grande partie de sa colère vers la mauvaise personne – Sutton – et Sutton ne méritait pas cela. Sutton a dit à Lisa que tout allait bien, et elle a compris, mais Lisa a dit que ce n’était pas bien. Elle a ensuite pleuré encore plus fort, alors que ses amis se ralliaient à elle en cas de besoin.

