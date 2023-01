Lisa Rinna fait ses premières photos depuis “RHOBH” à la première de “80 For Brady” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Kathy Hutchins/Shutterstock

Lisa Rina a fait sa première apparition depuis la confirmation de sa sortie de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills. L’actrice, 59 ans, avait l’air sensationnelle alors qu’elle posait sur le tapis pour la 80 pour Brady première au 34e Festival annuel du film de Palm Springs avec son mari Harry Hamlin71 ans, le vendredi 6 janvier. Lisa avait l’air sensationnelle alors qu’elle portait une mini-robe blazer noire associée à une paire de cuissardes ornées de plumes d’autruche, gardant ses mèches brunes lissées pour montrer ses petites boucles d’oreilles en argent. .

Plus à propos Lisa Rina

Elle a curieusement accessoirisé avec un sac à main lapin en strass, qu’elle a tenu pour les photographes, dans une référence apparente au drame passé avec l’ancienne femme au foyer Kim Richard. De retour dans la saison 7, Lisa a offert à Kim un lapin en peluche destiné à offrir à son petit-fils Huxley. Kim, cependant, a décidé d’amener l’animal en peluche à la réunion cette année-là et revenir le cadeau à Lisa – affirmant que le jouet n’avait pas de “bonne énergie”. L’objet en question a gagné le statut d’icône dans le monde Bravo, trouvant définitivement sa place dans Andy Cohen‘s Clubhouse sur Regardez ce qui se passe en direct.

Lisa a confirmé son départ de RHOBH après huit saisons par e-mail à HollywoodLa Vie après une année mouvementée sur la série dramatique avec Kathy Hilton, 63 ans. “C’est le travail le plus long que j’ai occupé en 35 ans de carrière et je suis reconnaissant à tout le monde chez Bravo et à tous ceux qui sont impliqués dans la série. Cela a été une course amusante de 8 ans et je suis excité pour ce qui est à venir ! les Jours de nos vies a déclaré l’actrice à propos de la course, qui a commencé en 2014. La déclaration affirmait également que l’accord pour qu’elle parte était mutuel entre Lisa et Bravo car son contrat était terminé à la fin de la saison dernière.

Plusieurs femmes au foyer ont déjà réagi au déménagement, dont son proche copain Erika Jayne qui a appelé Lisa la “CHÈVRE” de l’émission. « Ils ne peuvent pas [replace her]. Elle est la CHÈVRE. C’est la putain de CHÈVRE », a-t-elle dit TMZl’appareil photo du vendredi 6 janvier. “Ils peuvent essayer [to replace her]. Lisa va beaucoup me manquer, c’est évidemment une amie très proche dans ma vie personnelle et je la reverrai encore mais elle va me manquer et je pense que tout le monde le ressentira”, a également ajouté le chanteur de 51 ans. m’a dit.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Lien connexe Lié: Les filles de Lisa Rinna : tout ce qu’il faut savoir sur ses filles, Amelia et Delilah

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.