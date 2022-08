Lisa Rinna et sa fille Amelia dans des tenues Yeezy en cuir assorties : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jordanie Strauss/AP/Shutterstock

Lisa Rina et ses filles sont toujours en jumelage et son dernier look avec sa fille Amélie, 21 ans, est peut-être notre préféré. Lisa, 59 ans, et Amelia ont toutes deux posté des selfies sur Instagram portant des maillots une pièce Yeezy en cuir moulant, de de Kanye West ligne de vêtements, avec la légende « YZYGAP ».

Lisa a posté trois photos d’elle-même dans un diaporama portant un body moulant en cuir noir. La combinaison comportait des manches longues et un col roulé tandis que la moitié inférieure du costume comportait un short super court. Lisa a exposé ses longues jambes incroyablement toniques alors qu’elle posait contre un mur complètement pieds nus. Elle a accessoirisé son look avec des lunettes de soleil réfléchissantes argentées massivement surdimensionnées.

Pendant ce temps, Amelia a posté des photos similaires d’elle-même portant exactement les mêmes lunettes. Les deux photos d’Amelia ont été prises au-dessus de sa tête, montrant son une-pièce en cuir sans manches. La tenue était moulante et comportait un col haut tandis que la moitié inférieure consistait en un short de motard. Elle a accessoirisé son look avec une paire de chaussures Yeezy noires découpées. Quant au glam d’Amelia, elle avait ses longs cheveux bruns foncés séparés au milieu tout en bas et droits avec les lunettes de soleil surdimensionnées couvrant les côtés de ses cheveux.

Lisa et Amelia sont les dernières célébrités à porter un look en cuir noir de YZYGAP ainsi que les mêmes lunettes de soleil. L’autre jour, l’ex-femme de Kanye, Kim Kardashiana posté une flopée de selfies seule et avec sa fille Chicago portant les mêmes lunettes. Non seulement cela, mais Kim portait également une combinaison similaire à celle de Lisa. La combinaison de Kim comportait un col roulé et des manches longues, mais les manches longues de Kim se transformaient en gants.

Chicago s’est blottie contre sa mère portant des lunettes de soleil avec une tenue en cuir noir sans manches. Elle avait les cheveux relevés en deux chignons spatiaux tressés tandis que le devant de ses cheveux était séparé au milieu et tressé sur les côtés.