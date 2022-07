Lisa Rinna et Erika ciblent Kathy Hilton dans la bande-annonce de mi-saison Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : bravo

La bande-annonce de mi-saison pour Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills est tout au sujet Kathy Hilton. Les images publiées le 21 juillet montrent Lisa Rina, Erika Jayneet Diana Jenkins tous tenant Kathy responsable de tout drame qui se passe à Aspen, Colorado. “Je l’ai vue tellement en colère”, dit Erika, apparemment à propos de Kathy, tandis que Lisa admet qu’elle “s’est enfermée dans la chambre” pendant les combats.

Plus à propos Erika Jayne

Alors que les images montrent Kathy quittant le voyage et annonçant qu’elle est “f * cking énervée”, Diana dit à Erika et Cristal Kung Minkoff que Kathy – qui est devenue une favorite des fans de Bravo – était « en rage » et a agi complètement hors de son caractère.

Plus tard dans la bande-annonce, Lisa confronte Kathy à propos du drame de cette dernière avec sa sœur Kyle Richards. “Je veux juste savoir d’où vient cette haine”, dit Lisa, à laquelle Kathy répond, “Tu peux aussi être très méchante.”

Lisa Rinna d’hier à aujourd’hui : photos de la star de Bravo depuis ses débuts de feuilleton télévisé jusqu’à son 59e anniversaire

Mais Kyle semble être du côté de sa sœur, pour l’instant, comme elle l’a vu le dire Dorit Kemsley ce “quelqu’un” du casting veut que Kathy ait l’air mauvaise. La caméra flashe sur Erika, Lisa et Diana.

Il y a plus de drame quand Crystal se bat avec Erika en défendant les victimes de Tom Girardicrimes présumés. Garcelle Beauvuais n’est toujours pas fan d’Erika, tandis que Lisa se heurte à Sutton Stracke et exige même qu’elle sorte de chez elle.

Lien connexe Lié: Taylor Armstrong : Ce qu’il faut savoir sur la mort tragique de son premier mari et son nouvel amour

Le drame à Aspen fait le buzz depuis que les dames de Beverly Hills se sont rendues chez Kyle dans le Colorado au début de l’année. Selon certaines rumeurs, Kathy aurait dit quelque chose d’insensible qu’Erika et Lisa essaient de mettre en lumière. Mais nous ne découvrirons la vérité qu’en regardant l’émission. Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills diffusé le mercredi à 20 h sur Bravo.