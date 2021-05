La star de REAL Housewives of Beverly Hills, Lisa Rinna, a déclaré que Scott Dicisk, 37 ans, était «plus beau en personne».

Les commentaires de la femme de 57 ans interviennent après avoir rencontré le petit ami de sa fille adolescente Amelia.

Getty

Lisa a dit que Scott était « plus beau en personne »[/caption]

Instagram

Scott, 37 ans, sort avec la fille de Lisa, Amelia, 19 ans[/caption]

Lors de son apparition dans un épisode récent de Regardez ce qui se passe en direct, hôte Andy Cohen demandé Lisa quelle a été sa «première réaction» lorsqu’elle a appris que Amelia, 19 ans, sortait avec Scott.

le RHOBH La star a d’abord évité la question et a dit: « Euh, ouais. »

Andy, 52 ans, n’a pas abandonné le sujet, car il a demandé si elle avait discuté de la romance avec Kris Jenner.

Kris, 65 ans, est Kourtney Kardashianla mère de Scott, avec qui Scott partage trois enfants.

Getty

Lisa partage Amelia avec son mari Harry Hamlin[/caption]

Getty

La star de RHOBH a partagé qu’elle avait enfin rencontré Scott[/caption]

«Je n’ai pas», le Bravo star a dit, avant d’ajouter: « Je l’ai rencontré maintenant. »

Lisa a poursuivi: «[He’s] très similaire à ce que vous pensiez lorsque vous l’avez rencontré. Il est plus beau en personne.

Après avoir noté que Scott avait également rencontré son mari Harry Hamlin, la star de RHOBH a ajouté: « Il était très gentil, nous avons passé un très bon moment. »

Lisa a conclu le sujet en déclarant: «C’est ce que c’est, les gars. C’est comme ça. »

La Mega Agency

Scott et Amelia ont été liés pour la première fois à l’automne[/caption]

La Mega Agency

Ils ont confirmé leur relation en février[/caption]

Scott et Amelia ont été liés pour la première fois à l’automne, tandis que la jeune mannequin a fait sa relation avec Scott Officiel d’Instagram avant la Saint Valentin.

Des sources ont dit Nous hebdomadaire: « Scott et Amelia sont assez sérieux. Elle passe très souvent chez Scott et y passe pas mal de temps.

Scott est devenu célèbre pour sa relation avec Kourtney, 42 ans, alors que les stars de L’incroyable famille Kardashian sont sortis ensemble pendant 10 ans jusqu’en 2015.

Instagram

Des sources ont déclaré que Scott et Amelia étaient « très sérieux »[/caption]

E!

Scott est surtout connu pour sortir avec Kourtney[/caption]

Les ex partagent trois enfants: Mason, 11 ans, Penelope, huit ans et Reign, six ans.

Scott récemment fouillé dans certains sujets assez explicites quand il avait une soirée cinéma ensemble avec son Kourtney.

Dans un épisode récent de L’incroyable famille Kardashian, les ex sympathiques ont parlé de sexe et de porno lorsqu’ils se sont retrouvés dans la même chambre d’hôtel une nuit.

Kourtney a expliqué qu’elle avait décidé de rester dans la suite de luxe pour travailler sur son blog de style de vie, Poosh.

Elle est ensuite tombée sur Scott dans la cuisine, qui a dit qu’il avait décidé de rester là pour se détendre – pensant que personne d’autre ne serait là.

Se référer à la légende

Scott et Kourtney partagent trois enfants ensemble[/caption]





Alors qu’ils s’installaient dans le canapé, Scott demanda sur quoi Kourtney travaillerait avec Poosh.

«Je pense que je vais faire un article sur le célibat. Je dois faire des recherches », a-t-elle expliqué.

«Eh bien, nous avons pratiqué le célibat», intervint Scott.

« Non, nous avons toujours eu des relations sexuelles même si vous pensez que nous ne l’avons pas fait, » rit Kourtney.

L’ancien couple a alors commencé à parler de porno, comme le disait Kourtney dans le confessionnal: «J’ai oublié à quel point il est agréable d’avoir une conversation avec Scott sans les enfants. Nous sommes amis. »

Instagram

Les ex se sont rapprochés ces dernières années[/caption]