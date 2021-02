Lisa Rinna de REAL Housewives Of Beverly Hills a critiqué un troll qui l’a qualifiée de «dégoûtante» après que la star de télé-réalité ait fait l’éloge des photos de lingerie de sa fille de 19 ans, Amelia Hamlin.

Le mannequin adolescent sort actuellement avec l’ex Scott Disick de Kourtney Kardashian, 37 ans.

Tout a commencé quand Amelia prendre à Instagram pour partager diverses photos d’elle posant en lingerie blanche.

Elle a montré sa minuscule silhouette assise à genoux sur le canapé sur deux photos, la troisième la montrant allongée sur une chaise.

Amelia l’a légendé: « Facile de pratiquer l’amour de soi dans mon @bouxavenue conçu à Londres … »

Elle a reçu beaucoup d’éloges de la part des fans pour le cliché, y compris de sa mère, qui a simplement sonné avec trois émojis au cœur blanc.

Cependant, tout le monde n’était pas satisfait de la réponse de Lisa, comme l’a écrit un troll: « wtf est faux [sic] u? Tu aimes ce que tu vois? [sic] dégoûtant. «

La RHOBH star n’a pas tardé à répondre: « Qu’est-ce qui ne va pas avec toi? C’est mon enfant. »

Lisa partage aussi Delilah, fille de 22 ans avec son mari, Harry Hamlin.

La star de télé-réalité, qui a montré de la peau dans un bikini noir Récemment, a reçu des réactions négatives pour avoir apparemment été d’accord avec la nouvelle relation de sa fille avec Scott beaucoup plus âgé.

Wendy Williams a même montré son dégoût, disant dans son talk-show: «La fille de Rinna sort avec un homme de 37 ans, père de trois enfants… la fille de Rinna, 19 ans, juste là. Ils sont toujours ensemble…

« Il est [Harry] Vous avez le courage de ne rien lui dire?… Votre fille a 19 ans. Ce n’est pas une bonne idée. «

Amelia a commencé à sortir L’incroyable famille Kardashian star à Halloween de l’année dernière, et les deux semblent désormais inséparables.

Scott et son ex Kourtney, 41 ans, partagent trois enfants: Mason, 11 ans, Penelope, 8 ans et Reign, 6 ans.

Cependant, une source a récemment déclaré E! Nouvelles cette Amelia n’a pas de relation avec les trois jeunes enfants.

L’initié a déclaré à la sortie: « Scott et Amelia parlent et traînent, mais aucun des deux ne cherche quelque chose de sérieux.

« Il apprécie sa compagnie. Elle ne passe pas du tout de temps avec les enfants et Scott ne la voit que les jours de congé de ses enfants. »

Pendant ce temps, la mère de trois enfants, Kourtney, a trouvé un nouvel homme comme elle est actuellement dating Blink 182 batteur Travis Barker.