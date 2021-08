Lisa Rinna de RHOBH affirme qu’Erika Jayne s’est battue avec les producteurs de Bravo à Palm Springs avant de supprimer le message

Lisa Rinna de REAL Housewives Of Beverly Hills a affirmé qu’Erika Jayne s’était engagée dans un « combat CRIS » avec les producteurs de Bravo lors de son effondrement à Palm Springs qui a été diffusé cette semaine.

Le Bravo la star a sangloté jusqu’à l’hystérie après avoir admis devant la caméra que son ex-mari Tom Girardi encore « l’appelle tous les jours » pour professer son amour et tenter de la récupérer.

5 Erika Jayne a fondu en larmes lors d’un voyage à Palm Springs à propos de son divorce avec l’ex Tom Crédit : Bravo

5 Lisa Rinna a affirmé qu’Erika s’était battue avec les producteurs de Bravo Crédit : Bravo

Après avoir semblé être déclenchée par la réalisation elle en a peut-être trop dit à la caméra, Erika, 50 ans, s’est enfermée dans une salle de bain et peut être entendue hyperventiler en larmes.

Un jour après la diffusion de l’épisode dramatique, sa co-star Lisa, 58 ans, a partagé de nouveaux détails choquants selon lesquels Erika s’était en fait livrée à une bagarre explosive pendant le tournage.

La star de télé-réalité a déclaré jeudi: « Dang it… J’aurais aimé qu’ils montrent la bagarre hurlante entre le producteur et Erika hier soir dans l’émission à La Quinta.

« Maintenant, cela aurait été une télévision épique. Dommage. »

Elle a ajouté sur son histoire Instagram comme référence à Denise Richards‘ ligne emblématique de la saison dernière : « Bravo Bravo f ** king Bravo !

« J’AI DES ennuis pour ça… »

« J’aurai des ennuis pour ça dans 5…4…3…2…1 », a ajouté Lisa quelques instants avant de SUPPRIMER le message.

Bien que Lisa n’ait pas donné de détails sur ce qui avait été discuté pendant la bagarre, des sources ont déclaré à TooFab qu’elle n’avait « aucune idée » que leurs microphones étaient toujours allumés lorsqu’elle a avoué que Tom l’appelait tous les jours.

« Erika a ensuite dit aux producteurs qu’elle leur donnerait ce qu’ils voulaient, mais à ses conditions ; et tandis que la querelle avec les producteurs a été filmée par la production, elle a été laissée sur le sol de la salle de montage », a ajouté le point de vente.

Dans l’épisode d’hier soir, le RHOBH le casting a échangé Los Angeles contre le désert pour rester au casting Kyle Richards‘ La maison de la Quinta.

Pendant l’escapade, la star blonde est partie en randonnée avec Garcelle Beauvais, 54 et Cristal Kung Minkoff.

Alors qu’ils étaient assis au sommet d’une montagne avec une vue imprenable, Garcelle a posé des questions intimes à Erika à son sujet 20 ans de mariage.

Après la conversation, ils redescendirent la montagne alors qu’Erika révélait le Avocat de 82 ans a tenté de la reconquérir CHAQUE jour depuis qu’elle l’a quitté l’année dernière.

« Je ne peux pas lui parler et je ne lui parlerai pas mais il m’appelle quand même tous les jours », a-t-elle avoué.

La personnalité de la télévision a poursuivi: « Tom en danger juridique. Je ne peux pas lui parler. La vérité est que je ne lui ai pas parlé depuis le jour de mon départ.

« Il n’arrête pas de laisser des messages vocaux ‘Je t’aime, tu me manques, rentre à la maison, reviens-moi chérie, tu es sûr?’ Et il a besoin d’aide ! Il a besoin d’une aide sérieuse et je ne peux pas la lui donner. »

RÉPARTITION À LA CAMÉRA D’ERIKA

Plus tard dans la soirée, leur discussion s’est poursuivie chez Kyle devant les autres dames qui n’étaient pas présentes plus tôt, où Garcelle a dit au groupe que Tom avait appelé Erika tous les jours.

Une Erika furieuse a crié à Garcelle et a crié qu’elle répéter cette information « privée » devant les autres était un geste « sale ».

Après plusieurs minutes de sanglots au point où elle pouvait à peine parler, elle est entrée dans une salle de bain fermée à clé pour pleurer encore.

Les fans pensent que c’était à peu près au moment où Erika se serait battue avec les producteurs.

Le divorce et le drame juridique de l’ancien artiste de Broadway ont été documentés lors de la dernière saison de l’émission Bravo.

Depuis qu’elle a demandé le divorce de Tom en novembre après 21 ans de mariage, l’ancien couple a été frappé d’une nombre de poursuites.

L’année dernière, À M et Erika ont été poursuivis pour prétendument détourner des millions des familles des victimes d’accidents d’avion.

Un rapport déposé par un administrateur indépendant enquêtant sur les actifs de l’entreprise a affirmé que l’entreprise de Tom était fortement endettée et devait toujours 26 millions de dollars à « des dizaines à des centaines de clients ».

Auparavant, Erika était accusée de « cachant ses relevés bancaires », en tant qu’avocat spécial en contentieux d’un syndic, a précédemment confirmé que le cabinet d’avocats de Tom avait transféré 20 millions de dollars révélateurs à ses nombreuses entreprises.

5 Lisa Rinna a posté la révélation choquante sur ses histoires Instagram Crédit : Instagram/Lisa Rinna

5 Erika a sangloté devant le groupe RHOBH à propos de son divorce et de son scandale judiciaire Crédit : Bravo