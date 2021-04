Lisa Rinna, 57 ans, REAL Housewives of Beverly Hills, a l’air incroyable alors qu’elle danse dans un petit bikini arc-en-ciel pour «déclencher» les trolls.

le star de la réalité n’est pas étranger à montrer ses mouvements Instagram et adore taquiner tous ses adeptes qui pourraient la trouver bopping embarrassant.

7 Lisa a coupé un tapis pour troller les haineux Crédit: Instagram / Lisa Rinna

7 La star de télé-réalité avait l’air sensationnelle dans le petit bikini Crédit: Instagram / Lisa Rinna

7 Lisa a montré son ventre plat en dansant Crédit: Instagram / Lisa Rinna

Partageant la vidéo avec ses 2,6 millions d’abonnés pour célébrer la Journée internationale de la danse, Lisa a sous-titré le message: « Il est si difficile de choisir une danse pour #internationaldanceday, alors j’ai choisi celle qui déclenche le plus tout le monde »

le Vraies femmes au foyer La star avait l’air sensationnelle alors qu’elle dansait chez elle, vêtue d’un petit bikini arc-en-ciel et d’un chapeau de cow-boy.

Clignotant ses jambes toniques et ses abdos en planche à laver, la maman de Amelia et Delilah Hamlin a été inondée de compliments de ses nombreux admirateurs.

L’un d’eux a écrit: « Comment est-ce que tu ressembles à ça?! »

7 Lisa s’est divertie pendant le verrouillage en dansant régulièrement Crédit: Instagram

7 Lisa a impliqué ses filles pour une danse Crédits: Lisa Rinna / Tik Tok

« Ces abdos bien que 🔥 », a jailli un autre adepte.

Un troisième écrit: «Vous êtes incroyable! Je t’aime danses. Continuez comme ça ❤️💃💃💃💃💃 »

«Déclenchez Lis 🔥», insista un autre.

Plus tôt ce mois-ci, la légende de Beverly Hills applaudit à un troll qui l’a qualifiée de «gênante» pour avoir partagé une vidéo de danse.

7 Lisa avec son mari Harry et ses filles Delilah et Amelia Crédits: Getty

7 La co-vedette de Lisa, Kyle, est le seul membre de la gamme RHOBH à faire partie de la gamme All Stars Crédits: Getty

La femme au foyer s’est divertie pendant la pandémie de Covid-19 par partager des tonnes de vidéos de danse sur les réseaux sociaux.

Elle a essayé la vilaine routine WAP pour Cardi B et Megan Thee étalonpiste racée « embarrassante ».

En canalisant l’ambiance torride de Megan et Cardi lors de la cérémonie des Grammys, l’actrice de Days Of Our Lives a fait de sa chambre sa piste de danse alors qu’elle grinçait et se tournait vers la piste de rap sexy – mais notée X -.

La co-star de Lisa Bravo, Kyle Richards, prend actuellement le soleil dans Turks & Cacios pour filmer Real Housewives All Stars.