Lisa Rinna de RHOBH, 57 ans, montre sa silhouette en forme en bikini après que sa fille Amelia Hamlin ait été accusée de «  pêche noire  »

Lisa Rinna de REAL Housewives Of Beverly Hills a refusé de laisser le scandale de « blackfishing » de sa fille Amelia Hamlin l’empêcher de profiter d’une journée à la plage et d’afficher sa silhouette en forme.

Le RHOBH La star est allée sur Instagram pour partager une vidéo amusante au ralenti d’elle courant sur le sable dans un petit bikini bordeaux.

«Tout est une illusion», a-t-elle sous-titré la vidéo.

Lisa a fait une pause ces derniers jours avec Harry Hamlin, et elle a précédemment partagé des photos prises par son mari, en plaisantant: « Harry Hamlin n’est pas un mauvais photographe. »

Mais ça vient après elle Amelia, une fille de 19 ans, a critiqué les allégations de « pêche noire » après que sa peau soit apparue plus sombre dans une nouvelle photo.

Amelia, qui sort avec le bébé papa de Kourtney Kardashian Scott Disick, a déclaré sur des histoires Instagram: «Je reçois beaucoup de commentaires concernant ma dernière photo.

«On me dit que je suis« pêcheur noir »- merci à tous de m’avoir éduqué sur ce sujet.

«Je suis récemment partie en vacances au soleil, et avec mon héritage italien, je bronzais très facilement.

« Il n’y a pas d’autobronzant impliqué ou d’intention de paraître plus sombre que ma propre couleur de peau naturelle. Je me suis beaucoup amusé à créer ce look sans intention malveillante ni offense. »

Blackfishing est un terme qui a été utilisé récemment pour définir les personnes qui utilisent l’autobronzant et le maquillage pour manipuler les traits de leur visage afin de paraître d’ascendance noire.

Elle parlait de sa photo la plus récente, où elle montrait un bronzage profond, des cheveux lissés en arrière dans un haut poney tressé et un haut court rousse, ce qui en faisait l’image crachée d’un Kardashian.

Suite à son téléchargement de la photo, les fans n’ont pas été impressionnés par le nouveau look.

« Et … Amelia se transforme en Kardashian », a commenté un compte, associant la photo à un cliché de sa campagne Banana Republic.

Un autre a ajouté côte à côte avec un claquement de tapis rouge, ajoutant: « Cela se produit-il lorsque vous changez de cheveux?

« Ou juste quand tu sors avec Scott Disick? Et oui, ce sont tous les deux la même personne … Amelia, la fille de Rinna. «

« Bon Dieu, elle ressemble maintenant à Khloe K », a commenté un autre, en plaisantant: « Oh goshhhhh pourquoi. »

Scott, 37 ans, était auparavant en couple avec Kourtney – le couple partage trois enfants: Mason, 11 ans, Penelope, 8 ans et Reign, 6 ans.