Lisa Rinna appelle Harry Hamlin son «héros» alors qu’ils célèbrent 25 ans de mariage

Lisa Rinna et Harry Hamlin fêtent 25 ans de mariage.

Rinna, 59 ans, a publié une photo d’elle-même et Hamlin, 70 ans, partageant un baiser le jour de leur mariage.

Rinna portait une robe blanche Vera Wang, tandis que Hamlin portait un costume pour leur cérémonie de mariage en 1997.

“#tbt il y a 25 ans”, a-t-elle légendé la photo.

“Mon héros,” ajouta Rinna.

Hamlin et Rinna sont connus pour partager des hommages les uns aux autres via les médias sociaux et ont été francs sur leur mariage.

L’acteur de “Mad Men” a révélé le secret de leur mariage durable dans une interview avec Us Weekly.

“Lisa et moi sommes du même avis”, a déclaré Hamlin au point de vente. “Quand vous vous mariez, vous vous mariez. Nous avons donc une relation très fonctionnelle, et nous nous respectons, nous nous écoutons et nous nous admirons, et nous nous laissons faire. Nous ne sommes pas un mari et une femme d’hélicoptère.”

Malgré une relation durable, Hamlin a révélé que les deux n’avaient pas grand-chose en commun.

“Je ne sais pas pourquoi les opposés s’attirent, mais nous sommes complètement et totalement opposés”, a-t-il expliqué. “Mais j’adore cuisiner, et elle ne le fait pas, donc nous en avons tous marre. Je n’ai aucun intérêt pour la culture pop et elle fait tout ce que je sais sur la culture pop que je reçois d’elle.”

“En ce qui concerne les trucs scientifiques, elle est marginalement là-dedans, mais elle est très occupée avec toutes les choses qu’elle fait.”

Hamlin et la star de “The Real Housewives” se sont mariés en mars 1997. Le couple partage deux filles; Dalila et Amélie. Les deux filles travaillent comme modèles à succès.