Lisa Rinna a quitté ‘RHOBH’ après le message de sa mère décédée Lois – Hollywood Life

Crédit image : Tommy Garcia/Bravo

Lisa Rina a révélé que des menaces de mort de la part de fans et un message de sa défunte mère Loïsl’a incitée à arrêter Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills après huit saisons. « Je pense que le monde lui-même est devenu si instable que la réponse ne correspond pas à ce que nous faisons », a déclaré l’ancienne star de Bravo dans une interview avec Magazine ES publié le 25 mai. « Je ne voulais pas vivre comme ça. Je ne pense pas que ce soit sain », a ajouté Lisa. « La façon dont la base de fans réagit à la série n’est plus la même que lorsque j’ai commencé. »

« Je veux dire, nous recevions des menaces de mort », a-t-elle déclaré. «Certaines des choses les plus horribles que j’ai jamais vues imprimées de ma vie, et c’est une émission de téléréalité! C’est un spectacle stupide ! J’ai pensé : ‘Il est temps de partir.’ Je ne sais pas combien de temps cela peut encore exister dans l’air du temps, pour être honnête avec vous.

Lisa a expliqué qu’elle avait décidé de quitter la série après avoir rêvé de sa mère Lois, décédée en novembre 2021, alors que Lisa était en plein tournage de la saison 12 de la série. « Elle est venue vers moi. C’est tellement fou, parce que la moitié du monde le croira, la moitié du monde dira : « C’est tellement bizarre » », a déclaré Lisa. « Je dormais et je l’ai entendue me dire : ‘Il est temps que tu partes.’ J’en ai parlé à une voyante et elle m’a dit : ‘Oh ouais, elle est venue me voir et m’a dit ça. Elle veut que vous soyez heureux et que vous suiviez votre rêve, mais elle dit qu’il est temps pour vous de partir. Je n’ai jamais dit ça à personne, sauf au médium. Je suis guidé par ma mère, bien sûr.

Lisa a annoncé sa sortie de RHOBH le 5 janvier, après une saison remplie de drames où elle s’est disputée avec le favori des fans Kathy Hilton. Lisa a précisé plus tard que le temps passé loin de la franchise n’était pas ce qu’elle appellerait une « pause ». « Il est temps de faire une pause », a-t-elle dit Entretien le 13 janvier. « Pas une pause, je ne fais pas de pause. Tu ne me mets pas en pause. Je pars au revoir. Les fans ne savaient pas si Lisa avait démissionné ou avait été renvoyée par Bravo jusqu’à ce que Andy Cohen remettre les pendules à l’heure dans son nouveau livre, The Daddy Diaries: L’année où j’ai grandi. Andy a révélé que Lisa avait quitté la série après le tournage de la réunion de la saison 12, puis elle a essayé de changer d’avis quelques semaines plus tard, mais Bravo a décidé de se séparer de l’ancienne star du savon après avoir été huée à BravoCon 2022.

« Je pense [Lisa] devrait faire une pause mais absolument revenir », a écrit Andy dans son livre. « On a l’impression qu’elle a une relation toxique avec la série à ce stade, et reprendre son souffle pourrait faire du bien à tout le monde. » Le représentant de Lisa a dit HollywoodLa Vie que son équipe n’a jamais discuté d’être « en pause » avec Bravo, et qu’elle « ne regrette toujours pas » sa décision de démissionner.

