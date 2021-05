Lisa Riley taquine le «  face-à-face  » entre Mandy et Nicola et un virage «  très sinistre  » pour Lydia à Emmerdale la semaine prochaine

La star d’EMMERDALE Lisa Riley a taquiné un «face-à-face» intense entre Mandy et Nicola et un virage «très sinistre» pour la meilleure amie de Mandy, Lydia.

Mandy et Nicola donnent un aperçu de Emmerdale de la semaine prochaine sur le week-end Best de Martin et Roman Kemp de dimanche.

7 Lisa a taquiné le drame pour Mandy, Nicola et Lydia dans Emmerdale de la semaine prochaine

Lisa, 44 ans, a révélé que son personnage Mandy avait un face-à-face avec Nicola parce qu’elle répandait des ragots sur sa meilleure amie Lydia.

Dans le clip exclusif, les téléspectateurs ont vu Lisa affronter Nicola et dire que «son mariage est un accident de voiture».

Nicola a dit à Mandy qu’il n’est pas nécessaire de devenir «méchant», cependant, est-il clair que Mandy ne recule pas.

«Vous auriez dû y penser avant de commencer à avaler notre Lydia,» répliqua Mandy.

7 Mandy a confronté Nicola

7 Mandy a menacé Nicole de rester loin de Lydia

7 Nicola a dit qu’elle ne voulait pas que les choses tournent mal mais est-elle trop tard?

Le clip se termine avec Lisa se rapprochant de Nicola et lui disant de laisser Lydia seule.

Lisa a expliqué à quel point Lydia avait beaucoup de problèmes à cause de son ex-petit ami, Paul.

Même s’il est mort, il parle depuis la tombe en laissant quelque chose de «très sinistre» sur l’ordinateur portable de Lydia.

Lisa a taquiné qu’il y avait beaucoup de drames à venir dans les épisodes de la semaine prochaine et elle a promis: « vous allez tous être saisis. »

7 Martin et Roman sont impressionnés par Lisa en avant-première

7 Lisa a déclaré que les scènes à venir seraient captivantes

Toujours dans l’interview, Lisa s’est souvenue de son passage sur Strictly Come Dancing en 2012.

Lisa a rappelé un souvenir avec Len Goodman qui a demandé pourquoi elle prenait le danseur à la fin de l’un de leurs numéros de danse.

Len a dit: «C’est contre les règles! La fille ne prend pas le garçon »- mais Lisa s’est affirmée et a dit:« Je fais ce que je veux. »

«Je suis maintenant dans l’histoire stricte en tant que seule femme à avoir jamais pris le garçon», a ajouté Lisa.

7 Lisa a révélé qu’elle avait battu des records en tant que seule femme à avoir jamais ramassé le garçon Crédit: PA: Press Association

Ailleurs dans l’épisode, Martin a admis avoir triché alors qu’il jouait sur EastEnders en tant que bad boy Steve Owen.

Martin a avoué qu’il avait utilisé un bâton de larme pendant qu’il filmait des scènes émotionnelles.

Lisa Riley a trouvé cela hilarant et a qualifié Martin de «tricheur».

Emmerdale continue lundi à 19h sur ITV