Lisa Riley d’Emmerdale se transforme avec un relooking glamour après s’être coiffée et maquillée

La légende d’Emmerdale Lisa Riley a été inondée de compliments après s’être métamorphosée glamour.

L’actrice a détourné le regard de son personnage de Mandy Dingle alors qu’elle se transformait avant une interview télévisée avec Eamonn Holmes et Ruth Langsford dans This Morning.

Lisa, 44 ans, est apparue dans l’émission de jour pour discuter de son rôle dans un prochain scénario de kidnapping sur le feuilleton ITV.

Avant la discussion, elle a déclaré aux fans: « J’ai réussi à me coiffer et à me maquiller ce matin pour avoir continué @itv @thismorning. »









S’adressant à Instagram, Lisa a partagé un superbe selfie en gros plan de son nouveau look chic comprenant des joues rugueuses, du rouge à lèvres nude et un œil smokey subtil alors qu’elle posait dans une robe de chambre confortable.

«Ne vous inquiétez pas, je vais enlever ma robe Minnie Mouse et mettre de vrais vêtements pour l’interview! elle a plaisanté.

Après avoir partagé le cliché, les fans de la star du feuilleton ont commencé à féliciter Lisa pour son travail en l’absence d’un véritable maquilleur.

« Tu étais super ce matin. Coiffure et maquillage parfaits », a félicité l’un d’eux.

« Tu es magnifique Lisa! » a ajouté un autre.







(Image: lisajaneriley / Instagram)



« Je pense que ça a l’air beau pas trop », a convenu un troisième.

Lisa est beaucoup plus reconnaissable aux fans de savon que la cuivrée Lisa Dingle.

L’actrice a récemment révélé qu’elle avait pas moins de sept perruques différentes pour l’aider à entrer dans le personnage.

Elle a conquis le cœur des fans de savon après avoir joué l’adorable Mandy de 1995 à 2001.







(Image: Yorkshire Television)









(Image: Getty Images)



Lisa est ensuite retournée aux Dales en 2019 et continue de travailler pour l’émission à plein temps.

Dans les années qui ont suivi, elle a joué dans Strictly en 2013 et a joué un rôle dans le drame de la BBC Three Girls en 2017 sur le scandale de la maltraitance des enfants de Rochdale.