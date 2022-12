Lisa Riley d’Emmerdale révèle une bataille secrète contre l’alcool alors qu’elle “noyait ses sentiments dans l’alcool”

La star d’EMMERDALE, Lisa Riley, a révélé comment elle s’était entourée de faux amis et avait noyé ses vrais sentiments dans un océan d’alcool pendant ses jours les plus sombres.

La favorite de Mandy Dingle, 46 ans, n’a pas touché une goutte d’alcool depuis sept ans après avoir tourné le dos à des amis fêtards et à des coups de showbiz.

L’une des stars les plus aimées d’Emmerdale a déjà raconté comment elle buvait une bouteille et demie de vin par nuit pour s’apaiser au milieu de la bataille contre le cancer de sa mère.

L’année dernière, elle a avoué que sa maison avait ressemblé à “un squat” après des nuits sauvages quand sa bataille d’alcool était à son pire.

Maintenant, Lisa s’est prononcée pour célébrer les raisons sincères de la star hollywoodienne Drew Barrymore d’avoir arrêté de boire.

Lisa est allée sur sa page Twitter en réponse et a écrit: «Merci @drewbarrymore pour votre belle honnêteté concernant la sobriété.

“Je comprends chaque mot que vous dites sur la CULPABILITÉ profondément enracinée.

« Qui m’a fait boire !!! Coupable d’être à un événement auquel je ne voulais pas aller, coupable de m’être entouré de personnes fausses et déloyales, coupable d’avoir « essayé » de m’intégrer là où je n’appartenais pas…. et maintenant ma vie est SANS CULPABILITÉ car je suis sobre depuis plus de SEPT ans.

« C’est merveilleux que nous puissions tous en parler librement, et que je ne me sentirai jamais coupable de faire quoi que ce soit que je ne veux ENCORE !!

“Parce que cela noie tes vrais sentiments avec l’alcool.”

L’actrice de Brave ET, Drew, a décrit l’abandon il y a trois ans et demi comme “l’une des choses les plus libératrices de mon parcours de vie”.

La favorite des Charlie’s Angels a écrit sur son parcours de sobriété dans un essai publié dans le numéro de décembre de son magazine, Drew.

Elle a écrit : « L’une des choses les plus courageuses que vous puissiez faire est de tuer ces dragons et enfin de changer un terrible cycle dans lequel vous vous êtes retrouvé coincé. Pour moi, c’était d’arrêter de boire.

Pendant ce temps, lors d’une apparition sur Loose Women en 2018, Lisa a franchement expliqué ses habitudes de consommation.

Elle a déclaré au panel: «Je me souviens très bien du tournage de Fat Friends dans les séries trois ou quatre environ – et surtout quatre lorsque ma grand-mère est décédée – je sais que je me soignais complètement.

“Je buvais une bouteille – ou une bouteille et demie – de vin par soir.”

Récemment, Lisa a parlé de l’utilisation de l’alcool comme “couverture de confort” qui a laissé sa maison en désordre et l’a privée de temps avec sa défunte mère.

S’exprimant sur le podcast One For The Road, l’actrice a raconté comment elle organisait fréquemment des soirées arrosées chez elle pour échapper à des émotions difficiles.

Elle a ajouté qu’elle frémissait en se rappelant comment des amis revenaient et buvaient sa maison à ses côtés en raison d’un “approvisionnement sans fin” d’alcool.

“Je me souviens m’être dit : ‘Pourquoi tout le monde revient-il chez moi ?'”, a déclaré la star d’Emmerdale. « Eh bien, parce qu’il y avait un bar.

“Il y avait une quantité inépuisable de boissons.”

Lisa a ajouté qu’elle se rappelait souvent s’être réveillée après des soirées bien arrosées et avoir pensé : « Regardez l’état de ma maison ! Ça ressemble à un squat !”

Jurant qu’elle “ne boira plus jamais”, la star a raconté comment elle avait finalement renoncé à l’alcool après s’être “regardée dans le miroir” et réalisé qu’elle n’était pas elle-même.

“C’est quand tu te regardes dans le miroir et que tu te dis : ‘J’ai l’air un peu merdique, je ne me ressemble pas'”, a-t-elle détaillé à propos de sa révélation.

Lisa a poursuivi en ajoutant qu’elle avait plus tard “blâmé cette fête” pour avoir pris un temps précieux loin de voir sa mère avant sa mort.

“Je blâme cette fête où j’avais toujours la gueule de bois le lendemain, où je n’étais pas moi-même, comme des heures que j’aurais pu gagner quand maman était en vie”, a-t-elle déclaré.

La mère de l’actrice est décédée tragiquement d’un cancer en 2012, laissant Lisa sombrer davantage dans ses habitudes de consommation d’alcool alors qu’elle luttait pour faire face.

Lisa a félicité la star hollywoodienne Drew Barrymore pour sa “belle honnêteté” à propos de sa propre dépendance à l’alcool[/caption]

Lisa est maintenant sobre depuis sept ans[/caption]