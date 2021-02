Lisa Riley d’Emmerdale partage une photo du désordre du vestiaire alors qu’elle possède ses cheveux et son maquillage

Lisa Riley d’Emmerdale a donné aux fans un aperçu de la façon dont les choses ont changé sur le plateau du feuilleton en raison de la pandémie de coronavirus.

La star de Mandy Dingle, 44 ans, a partagé un aperçu de sa loge avec une photo partagée sur sa page Instagram mercredi.

Le cliché montrait sa loge, rarement vue par les fans de savon, recouverte des affaires de Lisa, y compris tous les produits pour l’aider à se transformer en son personnage.

En raison de la pandémie, aucun coiffeur et maquilleur professionnel n’est autorisé à travailler sur la série basée dans le Yorkshire.

Parallèlement à la photo, elle a expliqué que la zone qui lui était allouée était autrefois pour six personnes avant de plaisanter en disant qu’elle souffre de « manque d’espace de travail » car elle devient désordonnée puisqu’elle n’a plus à partager la zone.







Elle a écrit: « Maintenant, nous faisons nos propres coiffures et maquillages sur @emmerdale, c’est tellement difficile pour moi de comprendre pourquoi j’arrive à utiliser autant d’espace pour toutes mes affaires, mon maquillage et les costumes que j’ai enlevés, ce vestiaire avant- covid était pour six personnes, me voilà réparti des deux côtés. Avec un manque sérieux d’espace de travail. »

Lisa a ajouté une chaîne de hashtags avant d’ajouter qu’elle est très bien rangée à la maison en tapant: « Chez moi, je n’ai pas une seule chose à sa place, c’est bien rangé, je pense que j’oublie où je suis avec tout ça à travailler. »







Elle a conquis le cœur des fans de savon après avoir joué l’adorable Mandy de 1995 à 2001.

Lisa est ensuite retournée aux Dales en 2019 et continue de travailler pour l’émission à plein temps.

La semaine dernière, Lisa a reçu les éloges de ses fans après avoir téléchargé un selfie et déclaré qu’elle s’était glamée avant une interview pour ITV This Morning.

S’adressant à Instagram, Lisa a partagé un superbe selfie en gros plan de son nouveau look chic comprenant des joues rugueuses, du rouge à lèvres nude et un œil smokey subtil alors qu’elle posait dans une robe de chambre confortable.







«Ne vous inquiétez pas, je vais enlever ma robe Minnie Mouse et mettre de vrais vêtements pour l’interview! elle a plaisanté.

Après avoir publié l’offre, les fans de la star du savon ont commencé à faire l’éloge de Lisa pour son travail cosmétique.

« Vous étiez super ce matin. Coiffure et maquillage parfaits », a félicité l’un d’eux.





« Tu es magnifique Lisa! » a ajouté un autre.

« Je pense que ça a l’air beau pas trop », a convenu un troisième.

