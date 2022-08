Lisa Nandy photographiée sur une ligne de piquetage malgré l’interdiction par les travaillistes d’assister à des grèves

Une députée travailliste a été photographiée en train de rendre visite à des grévistes quelques jours après le limogeage d’un de ses collègues pour des propos tenus sur une ligne de piquetage.

La secrétaire de mise à niveau de l’ombre, Lisa Nandy, a été photographiée à Wigan, où elle est la députée locale, par le secrétaire régional du Nord-Ouest du Syndicat des travailleurs de la communication (CWU), Carl Webb.

La semaine dernière, le ministre fantôme Sam Tarry a été licencié quelques heures après son apparition sur une ligne de piquetage.

Les travaillistes ont insisté sur le fait qu’il avait perdu son emploi parce qu’il avait fait une série d’apparitions non autorisées dans les médias et inventé la politique du parti “sur le sabot” pendant les entretiens, et non à cause de sa présence à l’événement.

Mais le chef travailliste précédent, Sir Keir Starmer, avait expliqué pourquoi les politiciens travaillistes de premier plan ne devraient pas se joindre aux manifestations.

Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : “C’est tout à fait ouvert aux gens d’exprimer leur soutien aux travailleurs qui ont du mal à payer leurs factures.

“Mais je suis très clair sur le fait que le parti travailliste dans l’opposition doit être le parti travailliste au pouvoir.

“Et un gouvernement ne fait pas de piquetage, un gouvernement essaie de résoudre les conflits.”

Le dirigeant travailliste a cependant fait face à une réaction violente ce week-end, lorsque le chef du plus grand syndicat du Royaume-Uni a averti que le parti devenait “sans intérêt pour les travailleurs”.

La secrétaire générale de Unite, Sharon Graham, a également suggéré que son syndicat pourrait retenir des millions de livres de dons à l’approche des prochaines élections.

Jamie Driscoll, le maire travailliste de North of Tyne, a également déclaré que “la grande majorité du parti est avec les syndicats” et a critiqué Sir Keir pour son “absence de stratégie”.

En réponse à la photo de Mme Nandy, M. Tarry, le député d’Ilford South à Londres, a tweeté: “C’est formidable de voir Lisa Nandy sur la ligne de piquetage. Les politiciens travaillistes doivent démontrer haut et fort que notre parti est du côté de des travailleurs ordinaires qui se battent contre ce gouvernement anti-ouvrier.”

Un allié de Mme Nandy a déclaré que le bureau de Sir Keir était au courant de ses plans à l’avance. Ils ont ajouté: «Elle est descendue pour montrer son soutien aux électeurs qui font campagne pour de meilleurs salaires et conditions à un moment vraiment difficile, comme on peut s’y attendre. Comme Keir l’a dit hier dans l’article du Mirror, nous soutenons leur droit de le faire, et ce dont ils ont besoin maintenant, c’est d’un gouvernement travailliste pour qu’ils n’aient pas l’impression d’être seuls quand les temps sont durs.

Les travailleurs ont été contactés pour commentaires.