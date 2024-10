Lisa Nandy nie toute « influence indue » d’une escorte policière

De hauts responsables politiques travaillistes, dont le Premier ministre Sir Keir Starmer, Khan et Nandy, ont reçu des billets gratuits pour les spectacles de l’Eras ​​Tour.

La décision a été prise par des officiers supérieurs de la police, bien que la ministre de l’Intérieur Yvette Cooper et le maire de Londres Sadiq Khan aient été impliqués dans des discussions sur la sécurité autour des spectacles de la superstar américaine au cours de l’été, a déclaré Nandy.

Elle a déclaré que le ministre de l’Intérieur serait impliqué dans les discussions sur tout risque de sécurité, d’autant plus que Les spectacles de Swift à Vienne ont été annulés en août à cause d’une menace terroriste.

Lisa Nandy : « La police a pris la décision. En fin de compte, c’est leur décision et personne d’autre ne peut la prendre »

Le Sun a rapporté que le groupe d’escorte spécial de la police métropolitaine avait initialement été réticent à accorder à Swift le type de protection normalement réservée aux hauts dirigeants de la famille royale et aux hommes politiques.

« La police a pris la décision. En fin de compte, c’est sa décision et personne d’autre ne peut la prendre. »

Elle a déclaré : « Je sais également qu’elle n’a pas le pouvoir, et qu’elle n’utiliserait pas ce pouvoir, pour insister pour que quiconque bénéficie du plus haut niveau de sécurité privée. C’est une question opérationnelle pour la police, pas pour le gouvernement. .

« Notre prise de décision est basée sur une évaluation approfondie de la menace, du risque et du préjudice ainsi que des circonstances de chaque cas », a déclaré le porte-parole.

« Mais on pourrait s’attendre à ce que le ministre de l’Intérieur et le maire de la ville où se déroule cet événement, compte tenu de l’histoire de ce qui vient de se passer à Vienne, soient impliqués dans la conversation sur les dispositions en matière de sécurité. »

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a réitéré l’indépendance opérationnelle de la Met Police, mais a déclaré que le maire et le ministre de l’Intérieur seraient impliqués dans les conversations sur les événements à grande échelle.

Le porte-parole a également cité les remarques de Swift après le complot terroriste déjoué à Vienne : « J’ai décidé que toute mon énergie devait être consacrée à aider à protéger les près d’un demi-million de personnes qui venaient voir les spectacles à Londres.

« Mon équipe et moi avons travaillé chaque jour main dans la main avec le personnel du stade et les autorités britanniques pour atteindre cet objectif, et je tiens à les remercier pour tout ce qu’ils ont fait pour nous. »

Le chanteur a donné trois spectacles au stade de Wembley en juin et cinq en août.

La mairie a déclaré qu’elle ne ferait aucun commentaire sur les dispositions de sécurité du Met.

Le Premier ministre a remboursé près de 3 400 £ pour quatre billets Taylor Swift offerts par Universal Music Group et deux par la Football Association.