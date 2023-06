Lisa Nandy « dérangée » par le travail qui choisit des candidats masculins blancs aux élections partielles

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La députée travailliste Lisa Nandy a critiqué son propre parti pour avoir sélectionné cinq candidats masculins blancs pour les prochaines élections partielles forcées par les malheurs des conservateurs et du SNP.

La membre principale du cabinet fantôme a déclaré que cela la dérangeait « certainement » que les travaillistes avaient opté pour une liste d’hommes entièrement blancs pour les votes serrés dans les mois à venir – insistant sur le fait que « la diversité compte ».

Les femmes députées travaillistes seraient scandalisées par cette décision, avertissant qu’elle pourrait remettre en cause la mission de l’opposition de refléter la composition de la population britannique.

Lorsqu’on lui a demandé si cela la « dérangeait » que les candidats du Labour soient tous des hommes blancs, Mme Nandy a déclaré à la BBC Dimanche avec Laura Kuenssberg: « Cela fait. C’est certainement le cas. La diversité en politique compte.

Mme Nandy s’est arrêtée avant d’appeler à un retour de l’utilisation par le Labour de listes restreintes entièrement féminines – mais a salué la politique mise en place pour la première fois par le parti pour le glissement de terrain des élections générales de 1997.

« Je suis quelqu’un qui figurait sur une liste restreinte de femmes, et la raison pour laquelle elles comptaient – ​​et qu’il importait que le parti travailliste en soit le pionnier – c’est parce que cela a changé la perception de ce à quoi ressemblait un député », a déclaré le nivellement de l’ombre. jusqu’à secrétaire.

Mme Nandy a ajouté: «Nous ne pouvons pas utiliser de listes restreintes entièrement féminines au sein du parti travailliste maintenant, mais je suis très déterminée à faire en sorte que nous continuions cette diversité, en particulier au niveau local. Si nous allons redonner le pouvoir aux communautés, les dirigeants locaux doivent ressembler aux communautés qu’ils servent.

Danny Beales se bat pour l’ancien siège de Boris Johnson à Uxbridge for Labour, tandis que Keir Mather a été sélectionné à Selby et Ainsty, où le fidèle soutien de Johnson, Nigel Adams, a également démissionné.

Pendant ce temps, Alistair Strathern est le candidat du parti travailliste à l’élection partielle de Mid Bedfordshire – le siège que Nadine Dorries a promis de démissionner mais ne l’a pas encore fait officiellement.

Keir Starmer et la chancelière fantôme Rachel Reeves font campagne à Uxbridge avec Danny Beales (PENNSYLVANIE)

Neil Guild a été sélectionné pour Somerton et Frome, où David Warburton a démissionné après avoir admis avoir consommé de la cocaïne et des allégations d’inconduite sexuelle, ce qu’il continue de nier.

Et Michael Shanks concourra à Rutherglen et Hamilton West, si la pétition pour évincer Margaret Ferrier du SNP atteint avec succès le seuil pour déclencher un vote.

« C’est vraiment décevant de voir que nos cinq candidats pour les cinq prochaines élections partielles sont des hommes », a déclaré une députée travailliste. Politique après la publication de la liste complète des candidats vendredi après-midi.

«Il semble que nous puissions avoir du mal à maintenir le nombre de députés travaillistes au parlement au ratio actuel de 51:49 femmes / hommes, ce qui reflète la composition de la population britannique. Mais nous devons également nous assurer que nous faisons plus pour sélectionner les candidats handicapés et ceux issus des minorités noires et ethniques. »

Le Labour Women’s Network a déclaré que les sélections pour les élections partielles étaient « une honte », ajoutant: « Nous pourrions faire mieux contre d’autres mesures, mais être prêt à mettre en place un nombre égal de femmes lorsque les enjeux sont les plus importants importe. »

Nadine Dorries refuse de démissionner officiellement jusqu’à ce que le gouvernement explique pourquoi elle n’a pas obtenu la pairie (Getty)

Il est apparu l’année dernière que le Parti travailliste supprimait toutes les listes de femmes sélectionnées pour sélectionner les candidats aux prochaines élections générales, après les conseils reçus à la suite des élections de 2019, lorsque 51% de ses députés étaient des femmes.

Le parti aurait reçu des conseils juridiques l’avertissant que continuer à utiliser le processus serait « illégal » puisque la majorité de ses députés sont des femmes.

Cela survient alors que Mme Dorries semble avoir épuisé le temps imparti lors d’une élection partielle avant les vacances d’été du Parlement. Au lieu de se dérouler aux côtés des électeurs des trois autres sièges détenus par les conservateurs le 20 juillet, la bataille du milieu du Bedfordshire devrait avoir lieu à l’automne.

L’allié de Johnson a été accusé de vouloir infliger un maximum de douleur à Rishi Sunak en prolongeant les campagnes dommageables et l’embarras d’une autre défaite potentielle.

Mme Dorries a refusé de démissionner officiellement jusqu’à ce qu’elle ait reçu plus d’informations du gouvernement sur les raisons pour lesquelles elle s’est vu refuser une pairie dans la liste des honneurs de démission de M. Johnson – s’en prenant aux « garçons chics » M. Sunak et son conseiller James Forsyth.